Napoli Città Libro 2023: Il Salone del Libro alla Stazione Marittima di Napoli

E’ Tempeste il titolo della IV edizione del grande Salone del Libro e dell’Editoria che si terrà negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli e sarà dedicata a Piero Angela, in collaborazione con RAI Teche

Si terrà dal 13 al 16 aprile 2023 la IV edizione di Napoli Città Libro 2023, il Salone del Libro e dell’Editoria, che si svolgerà negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli e sarà dedicata a Piero Angela, in collaborazione con RAI Teche. Organizzata dall’associazione Liber@Arte, la IV edizione di Napoli Città Libro sarà un’edizione importante che supera i confini europei, con spazi dedicati al grande Piero Angela e un patto di gemellaggio tra NapoliCittàLibro e la Feria Internacional del Libro de Calì (Columbia), finalizzato all’intensificazione delle relazioni culturali e sociali con riferimento costante all’azione comune per lo sviluppo della cultura, della pace, solidarietà e incontro tra i popoli.

Quattro giorni intensi per Napoli Città Libro con oltre 150 eventi

Dal 13 al 16 aprile, dalle 10.00 alle 20.00, NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria, proporrà al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, 150 eventi, 100 editori e 30 laboratori ed eventi per ragazze e ragazzi (NapoliCittàLibro Educational).

Un programma molto vasto, elaborato dal Comitato scientifico, con la quattro giorni di eventi che sarà anche raccontata dall’attrice Mirea Flavia Stellato, attraverso pillole video divulgate sui canali social ufficiali di NapoliCittàLibro.

Tra gli autori più attesi che saranno al NapoliCittàLibro, Monica Acito, Miriam Candurro, Edoardo De Angelis, Maurizio de Giovanni, Anilda Ibrahimi, Lorenzo Marone, Romana Petri, Luca Trapanese, Marco Zurzolo solo per citarne qualcuno. Tra gli eventi da non perdere, l’incontro sui 60 anni del Centro Produzione TV Rai di Napoli con la presentazione in anteprima nazionale del libro “La RAI a Napoli. 1963 – 2023: sessant’anni di televisione all’ombra del Vesuvio” di Michelangelo Iossa, l’incontro con attori di Un posto al Sole – giovedì 13 aprile alle 18.00, Sala Calipso o quello con Gianni Simioli sui “I linguaggi della radio”, con lo chef stellato Giuseppe Iannotti e poi tanti altri.

Da non perdere anche NapoliCittàLibro Educational e i suoi cinque laboratori esperenziali, la sezione del Salone dedicata ai ragazzi e alle ragazze.

Il programma completo di NapoliCittàLibro, al momento in continua evoluzione, si può scaricare sul sito ufficiale.

NapoliCittàLibro: prezzi, orari e date

Quando: Dal 13 al 16 aprile – dalle 10.00 alle 20.00

Dal 13 al 16 aprile – dalle 10.00 alle 20.00 Dove: Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli

Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli Prezzo biglietto: Intero – 5 euro / Ridotto – 3 euro (scuole, operatori professionali, culturali e turistici) / Ridotto – 1 euro (per i possessori di un biglietto di ingresso Gallerie d’Italia e dipendenti Intesa Sanpaolo previa esibizione del badge aziendale) / Gratuito – bambini 0-6 anni – disabili + accompagnatore

Intero – / Ridotto – (scuole, operatori professionali, culturali e turistici) / Ridotto – (per i possessori di un biglietto di ingresso Gallerie d’Italia e dipendenti Intesa Sanpaolo previa esibizione del badge aziendale) / – bambini 0-6 anni – disabili + accompagnatore Contatti e informazioni: NapoliCittàLibro

