Il Museo Madre aperto gratis lunedì 1 maggio 2023

Museo Madre a Napoli chiuso domenica 30 aprile 2023 come il MANN e Palazzo Reale a causa dell’ordinanza del Sindaco che vieta la circolazione veicolare nel centro storico ma aperto gratis il 1 maggio con anche 3 mostre da non perdere

Il Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli sarà chiuso domenica 30 aprile 2023 come il MANN e Palazzo Reale a causa dell’ordinanza del Sindaco che vieta la circolazione veicolare nel centro storico ma sarà aperto in via eccezionale e gratuitamente lunedì 1 maggio 2023.

Al Madre sarà infatti l’ultimo giorno della mostra Think Thank: REPRODUCTIVE AGENTS, e per questo motivo ai visitatori sarà riservato l’ingresso gratuito.

Al Madre opere di artisti importanti e mostre da non perdere

Una bella occasione per visitare il grande Museo di Arte contemporanea di Napoli con le sue installazioni site-specific e le tante opere che compongono la collezione permanente, con le grandi opere di artisti importanti come Anish Kapoor, Daniel Buren, Francesco Clemente, Giulia Piscitelli, Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Rebecca Horn, Richard Long, Sol LeWitt e tanti altri grandi artisti, tutte disposte sui tre piani del palazzo e sulla terrazza panoramica sul cuore della Napoli antica.eventi da non perdere.

Da non perdere anche le tre grandi mostre temporanee che ci sono in questi giorni al MADRE: la prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con oltre quaranta opere dell’artista campano, poi la prima mostra retrospettiva in Italia dedicata a Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere alcune delle quali mai esposte ed infine la mostra “Think Tank: Reproductive Agents” a cura di Florencia Cherñajovsky che riunisce le opere di tredici artisti visivi. Lunedì 1 maggio 2023 il Madre è aperto dalle ore 10.00 alle 20.00

Contatti e informazioni: 1 maggio al Museo Madre di Napoli

