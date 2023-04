Aperti per Voi: il Touring Club apre al pubblico gli straordinari Siti Borbonici

Visite straordinarie del Touring Club ai Siti Borbonici di Napoli e della Campania cioè ai palazzi, alle regge e agli edifici, costruiti o rinnovati dai Borbone che ne testimoniano il gusto e l’amore per l’architettura e l’arte in ogni sua espressione. Luoghi bellissimi, che a più di 150 anni dalla fine del Regno, mostrano ancora la loro straordinaria bellezza

Due giornate veramente speciali a Napoli e in Campania sabato 22 e domenica 23 aprile 2023: ritorna infatti l’iniziativa “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano dedicata agli straordinari Siti Borbonici consentendoci di visitare l’insieme di palazzi, regge e altri edifici, costruiti o rinnovati dai Borbone come re di Napoli.

Una edizione speciale di “Aperti per Voi” che il Touring Club Italiano effettua di nuovo dopo l’emergenza con una edizione 2023 che in Campania ci farà scoprire alcuni dei tanti tesori artistici della Regione grazie all’apertura simultanea e prolungata, da parte dei Volontari del Touring, di tanti bellissimi luoghi tra i più significativi dei nostri territori quanto a testimonianze della cultura e dell’arte.

“Aperti per Voi in Campania” dedicata ai Siti Borbonici

Il Touring Club aprirà nel weekend dal 22 al 23 aprile gli straordinari Siti Borbonici di Napoli e della Campania cioè i palazzi, le regge e gli edifici, costruiti o rinnovati dai Borbone che, oltre a rappresentare il potere dei sovrani, ne testimoniano il gusto e l’amore per l’architettura e l’arte in ogni sua espressione.

Una storia importante per la nostra terra che a più di 150 anni dalla sua fine mostra ancora le bellezze di un grande ed importante regno europeo durato dal 1734 al 1861.

Di seguito il programma di massima dei luoghi aperti: alla fine il link di dettaglio scaricabile con tutti gli eventi.

“Aperti per Voi in Campania” – programma di massima per città

NAPOLI

sabato 22 aprile – Chiesa dei Santi Severino e Sossio (*)(§) dalle 10 alle 17;

sabato 22 aprile – Basilica di San Paolo Maggiore (*) dalle 10 alle 13.30;

domenica 23 aprile – Chiesa dei Santi Severino e Sossio (*)(§) dalle 10 alle 13.

PORTICI:

domenica 23 aprile – visita guidata alla Reggia di Portici e alla Mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it )

SALERNO:

sabato 22 e domenica 23 aprile – Chiesa di Santa Maria de Lama (*)(§) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20;

PERSANO (SA):

sabato 22 aprile – visita guidata a Persano (Serre SA): Real Casino di Caccia – (prenotarsi a salerno@volontaritouring.it).

CASERTA:

sabato 22 e domenica 23 – Teatro di Corte della Reggia di Caserta (*) dalle 10 alle 13 (occorre il biglietto d’ingresso per la Reggia di Caserta).

SESSA AURUNCA (CE):

sabato 22 aprile – visita guidata all’Istituto, al Liceo Classico e al Convitto Nazionale “Agostino Nifo” – (prenotarsi a terradilavoro@volontaritouring.it )

MARCIANISE (CE):

sabato 22 aprile – visita guidata L’accoglienza dei Frati Alcantarini e la solennità del Duomo- (prenotarsi a rosatos@libero.it )

CAPUA (CE):

sabato 22 e domenica 23 aprile – Chiesa di San Salvatore a Corte (*)(§) – (*)(§) – Chiesa di San Giovani a Corte (*) (§) – Chiesa di San Michele a Corte (*) (§)

sabato 22 aprile – visita guidata a Capua con partenza da San Salvatore a Corte (prenotarsi a amelia.valletta@libero.it ) – ore 17.00 personale di pittura e poesie dell’artista Pina Magro in omaggio ai Borbone.

CAPUA E SAN TAMMARO (CE):

domenica 23 aprile – visita guidata e pranzo Al Real Sito di Carditello da Capua, con sosta lungo il Sentiero dei Gelsi (prenotarsi a annamaria.troili@inwind.it )

CASTEL VOLTURNO (CE)

domenica 23 aprile – visita guidata Riserva Naturale e C.R.A.S.E. Centro per il Recupero di Animali Selvatici ed Esotici (prenotarsi a antoniosarracco@gmail.com )

AVELLINO:

sabato 22 aprile – visita guidata al Complesso monumentale Carcere Borbonico – (prenotarsi a filomena­_cataldo@virgilio.it )

(*) siti del Progetto Aperti per Voi del Touring tenuti aperti dai Volontari per il Patrimonio Culturale

(§) siti del Progetto Accessibilità all’Arte del Touring riproduzioni tattili delle principali opere d’arte per visitatori ipovedenti e non vedenti

Per ulteriori informazioni relative a orari e modalità di eventuali prenotazioni, contattare direttamente i Club di Territorio del Touring Club Italiano interessati, agli indirizzi email che seguono: napoli@volontaritouring.it salerno@volontaritouring.it benevento@volontaritouring.it terradilavoro@volontaritouring.it irpinia@volontaritouring.it

Programma Ufficiale aperti per Voi Campania 2023

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.