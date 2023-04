Aperture di Sera straordinarie a Palazzo Reale di Napoli: Ingresso a 2,00€

© Napoli da Vivere

Palazzo Reale aperto a Pasqua, il lunedì in Albis, poi un’apertura straordinaria gratuita il 25 aprile e tre aperture straordinarie serali al costo speciale di 2,00 euro. Non mancheranno aperture straordinarie diurne tutti i mercoledì, consueti giorni di chiusura per riposo settimanale. Un aprile speciale a Palazzo Reale a Napoli

Un mese di aprile 2023 molto speciale al Palazzo Reale di Napoli che rimarrà aperto tutti i giorni del mese, compresi i mercoledì giorno di riposo settimanale, e con anche tre aperture straordinarie serali a soli 2 euro.

L’iniziativa vuole andare incontro alla grande affluenza turistica prevista per le festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio, per offrire la possibilità di visitare, non solo l’Appartamento Reale, ma anche la mostra in corso a Palazzo Reale “Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale” che chiuderà il prossimo 9 maggio.

Le aperture speciali ad Aprile 2023 di Palazzo Reale

Il museo sarà pertanto aperto la domenica di Pasqua 9 aprile, il lunedì in Albis 10 aprile e il 1°maggio il con i consueti costi ed orari di apertura.

il con i consueti costi ed orari di apertura. Ci sarà un’apertura straordinaria gratuita martedì 25 aprile 2023 , in occasione dell’Anniversario della Liberazione e il 7 maggio, per il consueto appuntamento della “Domenica al Museo”.

, in occasione dell’Anniversario della Liberazione e il 7 maggio, per il consueto appuntamento della “Domenica al Museo”. Poi ci saranno quattro aperture straordinarie diurne tutti i mercoledì dal 5 al 26 aprile, con i consueti costi ed orari di apertura, nel giorno in cui il museo è normalmente chiuso per riposo settimanale.

tutti i mercoledì dal 5 al 26 aprile, con i consueti costi ed orari di apertura, nel giorno in cui il museo è normalmente chiuso per riposo settimanale. Il museo offrirà tre aperture straordinarie serali al costo speciale di 2,00 euro nei giorni venerdì’ 7, venerdì 28 e domenica 30 aprile, dalle ore 20.00 alle 23.00 con ultimo ingresso alle 22.00.

Anche visite guidate speciali nei weekend

A Palazzo Reale ad aprile anche nei giorni di venerdì sabato e domenica delle visite guidate alla mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale” al costo di 7 euro, oltre il biglietto di ingresso, durante le quali si proporrà una lettura ragionata del capolavoro del Merisi e di tutti i dipinti caravaggeschi acquistati nel 1802 a Roma da Domenico Venuti per Ferdinando IV di Borbone, riuniti per la prima volta in questa esposizione.

Le visite saranno a cura di CoopCulture e prevedono la prenotazione obbligatoria online sul sito ufficiale o in biglietteria fino a 15 minuti prima dell’inizio della visita previa disponibilità.

