Napoli colora di Azzurro il Maschio Angioino per il ritorno della Nazionale Italiana

Prove di Azzurro a Napoli. In una città che, a zone, inizia a tingersi di Azzurro per la grande stagione del Napoli, ritorna anche dopo 10 anni la Nazionale Italiana di Calcio. E il Comune illumina di Azzurro il Maschio Angioino e la fontana del Fontana del Nettuno

Tanto Azzurro a Napoli, tra intere strade e vicoli che iniziano a colorarsi di Azzurro per la grande stagione del Calcio Napoli, e ritorna anche in città, dopo 10 anni, la Nazionale Italiana di Calcio. Per salutare questo grande evento il Comune illumina di Azzurro il Maschio Angioino e la fontana del Fontana del Nettuno a Piazza Municipio.

Giovedì 23 marzo allo stadio Maradona a Napoli Italia – Inghilterra

E giovedì prossimo 23 marzo 2023 allo stadio Maradona di Fuorigrotta si terrà una grande partita da non perdere: per la bella avventura delle qualificazioni per Euro 2024 l’Italia giocherà a Napoli nello stadio Maradona contro l’Inghilterra, cercando di ripetere la partita che, due anni fa, fu la finale e che ci regalò grandissime emozioni.

Tutti ricorderanno infatti la partita del 2021 quando gli Azzurri diventarono di nuovo campioni d’Europa dopo 53 anni battendo proprio l’Inghilterra. Partita finale di EURO 2020 con gli inglesi in vantaggio al 2′ con una rete di Shaw poi raggiunti dall’Italia grazie al pareggio di Bonucci al 67′. Supplementari senza reti, e la partita fu vinta ai rigori per 4 a 3 grazie alle decisive le parate di Donnarumma, il bravo portiere italiano di Castellammare di Stabia.

Biglietti per la Partita delle nazionali Italia-Inghilterra 🎟 Biglietti : Acquista i biglietti per la Partita Italia-Inghilterra su VivaTicket

: Acquista i biglietti per la Partita Italia-Inghilterra su 🗓 Quando : giovedì, 23 marzo 2023 alle ore 20:45

: giovedì, 23 marzo 2023 alle ore 20:45 🏟 Dove: Stadio Diego Armando Maradona – NAPOLI (NA)

I monumenti colorati di Azzurro a Napoli

E ora la Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni, quando giocò nel grande stadio, che allora si chiamava San Paolo, nel 2013 la partita Italia-Armenia.

E Napoli il prossimo 23 marzo diventerà ancora più azzurra con Italia-Inghilterra: per le prossime due sere di mercoledì 22 e di giovedì 23 marzo 2023, il Comune di Napoli illuminerà di Azzurro due tra i luoghi simbolo della città, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. Forza Italia e Forza Napoli.

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a VivaTicket