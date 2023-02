Festa del Cioccolato Artigianale sul Mare di Maiori, in Costiera Amalfitana

Giornate di grande festa nel centro di Maiori perché, in occasione del Gran Carnevale Maiorese, si terrà anche una tappa della grande festa del cioccolato di Choco Italia. Un tour che porta la dolcezza del cioccolato nelle più belle città d’Italia con un grande mercato itinerante del buon cioccolato artigianale.

Giornate speciali a Maiori, sulla divina costiera amalfitana, perché da sabato 18 a martedì 21 febbraio 2023 in occasione del Gran Carnevale Maiorese si terrà anche la grande festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour sullo splendido Lungomare di Maiori.

Tra i bellissimi e originali Carri di Carnevale in Cartapesta creati dai Maestri Maioresi e nell’allegria delle Sfilate troveremo anche il grande Tour Festival/Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale.

Choco Italia in tour è il mercatino itinerante del buon cioccolato artigianale italiano che sarà a Maiori con tante casette e con gli artigiani del buon cioccolato. La fiera sarà sempre aperta ad ingresso libero, dalle ore 10 e fino alle 24, per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale.

A Maiori anche la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante

A Maiori nella grande festa di questo speciale fine settimana, tra il Carnevale e la festa del cioccolato di Choco Italia in Tour ci sarà la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante e poi tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i piccoli e laboratori del Cioccolato Artigianale.

A Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori e Maestri Cioccolattieri del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane e porteranno le loro bontà e le loro creazioni in finissimo Cioccolato provenienti da tutta Italia a Maiori sabato 18 a martedì 21 febbraio 2023.

A Choco Italia in tour si troveranno, oltre a tanto buon cioccolato, anche:

Il Miglior Cioccolato Artigianale , le Creazioni in finissimo Cioccolato dei Maestri Cioccolattieri provenienti da tutta Italia, Dolci e Specialità Italiane in Cioccolato e Praline, Cremini, Torroni, Cioccolattini per tutti i gusti

La Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante dove i Maestri del Cioccolato Artigianale prepareranno in diretta tante deliziose Creazioni in Cioccolato

Praline, Cremini, Torroni, Cioccolattini per tutti i gusti;

Non mancheranno tante specialità da varie regioni italiane.

Choco Italia in tour sarà aperto sul Lungomare di Maiori tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito.

Maggiori informazioni Infoline Associazione Italia Eventi: 338 6157844 – 375 564 3840

