Il Lago dei Cigni di Cajkovskij al Teatro di San Carlo: una serata di Gala con Iginio Massari per Ischia

Il grande spettacolo di Natale al Teatro San Carlo di Napoli sarà Il Lago dei Cigni di Cajkovskij e ci sarà anche una speciale anteprima, con serata di gala, per una raccolta di fondi per i tragici fatti di Ischia

Dal 22 al 30 Dicembre 2022 al teatro San Carlo di Napoli ci sarà Il Lago dei Cigni il celebre balletto in quattro atti di Pëtr Il’ic Cajkovskij su libretto di Vladimir Petrovic Begičev basato sull’antica fiaba tedesca, Der geraubte Schleier (Il velo rubato). Il Lago dei Cigni verrà presentato con la coreografia di Partice Bart, e con protagonisti Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Massimo napoletano diretti da Clotilde Vayer e l’Orchestra del Teatro di San Carlo guidata da Martin Yates.

L’allestimento è dell’Opera di Roma e il balletto sarà rappresentato nei giorni 22, 23, 28,29 e 30 dicembre 2022 con una durata di 2 ore e 45 minuti circa, con intervallo. I prezzi variano da 20 euro a 110 euro. Maggiori informazioni – Il Lago dei Cigni di Pëtr Il’ic Cajkovskij

Una speciale anteprima di beneficenza del Lago dei Cigni con una serata di gala per Ischia

Mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 20 al San Carlo andrà in scena l’anteprima del balletto Il Lago dei Cigni di Pëtr Il’ic Cajkovskij con il corpo di Ballo del San Carlo diretto da Clotilde Vayer e l’Orchestra del Teatro di San Carlo guidata da Martin Yates. La serata di gala servirà per una raccolta fondi per Ischia. Tutto l’incasso sarà interamente devoluto ai Licei musicali dell’isola d’Ischia per l’acquisto di nuovi strumenti musicali, un piccolo gesto a sostegno delle comunità più colpite dall’alluvione dello scorso 26 novembre.

Dopo lo spettacolo, nel Salone degli Specchi si terrà “Gran Gala con dolcezza”, degustazione con la cura e la presenza del Maestro pasticciere Iginio Massari e il cui incasso sarà incluso nella raccolta fondi. Il costo dei biglietti per lo spettacolo varia dai 30 a 100 euro mentre l’ingresso per il “Gran Gala con dolcezza” ha un costo di 100 euro.

Maggiori informazioni – Serata per Ischia al San Carlo con Il Lago dei Cigni

