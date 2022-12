A Napoli un divertentissimo Tombola Tour a Forcella

Un tour guidato e teatralizzato, accompagnati da un simpatico Pulcinella, seguendo i numeri estratti dal “panariello” della tombola per scoprire tesori nascosti nei vicoli di Forcella

Domenica 4 dicembre 2022 si terrà un divertente tour guidato e teatralizzato dal titolo: il Tombola Tour a Forcella! Una nuova tombolata itinerante in cui i numeri della tombola diventano pretesto per scoprire tesori nascosti nei vicoli del centro storico accompagnati da un simpatico Pulcinella. Il Tombola Tour a Forcella si svolgerà in un crescendo di “tiri a sorpresa” in cui verranno pescati dei numeri dal “panariello”, e questi numeri saranno associati ai siti e alle curiosità scelte per voi.

Un gioco per strada tra le bellezze della zona di Forcella

I numeri pescati dal “panariello” saranno associati alle curiosità e ai siti ma saranno cose rigorosamente insolite. Giusto per avere un assaggio vi sveliamo che si partirà dal bellissimo Murales di Jorit dedicato a San Gennaro che si trova all’inizio di Forcella e che, alla fine del tour guidato e teatralizzato ci saranno le premiazioni e tante sorprese per ambi, terni, quaterne, cinquine e tombole!.

Non vi raccontiamo altro per non anticiparvi le tante sorprese durante il tour . L’evento è organizzato dalla Cooperativa Manallart che ha già organizzato in città tanti interessanti eventi.

Tombola Tour a Forcella: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 4 dicembre ore 09:30

Domenica 4 dicembre ore 09:30 Dove: Appuntamento in piazza Crocelle ai Mannesi (murales di Jorit) Durata circa 2 ore

Appuntamento in piazza Crocelle ai Mannesi (murales di Jorit) Durata circa 2 ore Prezzo biglietto: Adulto € 15,00 / € 9,00 ragazzi* dai 7 ai 17 anni / gratis under 6 – Premi per ambi, terni, quaterne, cinquine e tombola

Adulto € 15,00 / € 9,00 ragazzi* dai 7 ai 17 anni / gratis under 6 – Premi per ambi, terni, quaterne, cinquine e tombola Contatti e informazioni: Tour guidato e teatralizzato della Cooperativa Manallart – prenotazioni@manallart.it – 327-0904928

