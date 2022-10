Giornata nazionale degli Ospedali storici: anche a Napoli visite e concerti gratuiti in luoghi splendidi

Anche a Napoli la prima Giornata nazionale degli Ospedali storici Italiani con apertura e visite a luoghi stupendi come il complesso degli Incurabili, il grande Ospedale della Pace in via dei Tribunali e il complesso dell’Annunziata

Si terrà domenica 9 ottobre 2022, in tutta Italia, la prima Giornata nazionale degli Ospedali storici Italiani. A Napoli come a Venezia e Firenze, Roma e Milano apriranno le loro porte per la prima volta importanti luoghi di cura che sono anche splendidi monumenti, capolavori dell’architettura e dell’arte.

L’evento è a cura dell’Associazione degli Ospedali storici Italiana, nata quest’anno, che ha riunito in un’associazione i tredici principali Ospedali storici, in dodici città, con i dieci enti gestori. E il 9 ottobre l’Associazione si presenta con una nuova e originale proposta culturale aprendo tutti insieme questi storici luoghi di cura in cui anche la bellezza e l’arte contribuiscono alla cura della persona malata.

A Napoli aperti anche “Storici” Ospedali non più attivi, ma luoghi bellissimi

La Giornata nazionale del 9 ottobre ha come obiettivo quello di rendere fruibile l’inestimabile patrimonio storico di strutture che pure sono a tutti gli effetti luoghi di medicina, di assistenza e di cura e, per l’occasione a Napoli sarà aperto l’Ospedale degli Incurabili. A Napoli aperti anche l’Ex Ospedale di Santa Maria della Pace in Via dei Tribunali 227 e il Complesso ospedaliero della Santissima Annunziata due splendidi ex ospedali e luoghi storici splendidi.

Per l’occasione è previsto anche un concerto organizzato con l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma che si terrà nel bellissimo Lazzaretto-Ospedale di S. Maria della Pace in via dei tribunali, sempre domenica 9 ottobre alle ore 18.00 con i Solisti dell’Accademia di Santa Cecilia musiche di Mozart, Durante, Paisiello.

A Napoli il 9 ottobre 2022 porte aperte nei seguenti Ospedali storici:

Ospedale di S. Maria del Popolo degli Incurabili : visite guidate ore 10.00 | ore 14.00 – ingresso via L. Armani 21

: visite guidate ore 10.00 | ore 14.00 – ingresso via L. Armani 21 Ex Ospedale di Santa Maria della Pace : visite guidate ore 10.00 | ore 14.00 – disponibile anche la Mostra Pianeta Pandemia – ingresso Via dei Tribunali 227

: visite guidate ore 10.00 | ore 14.00 – disponibile anche la – ingresso Via dei Tribunali 227 Complesso ospedaliero della Santissima Annunziata : visite guidate ore 10.00 | ore 14.00 – ingresso via annunziata 34

: visite guidate ore 10.00 | ore 14.00 – ingresso via annunziata 34 Ex Ospedale di Santa Maria della Pace: ore 18.00 – concerto Solisti dell’Accademia di Santa Cecilia musiche di Mozart, Durante, Paisiello.

Prenotazioni obbligatoria a: Museo delle Arti Sanitarie di Napoli – tel. 081 440647 | Manaliart – cell. 333 8877 512

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.