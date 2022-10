Visite guidate gratuite a Castel dell’Ovo a Napoli con aperture di luoghi chiusi al pubblico

Visite guidate con esperti al bellissimo Castel dell’Ovo a Napoli con anche accessi a luoghi normalmente chiusi al pubblico come la Sala dell’Arco Maggiore, il Bastione Principale e la Chiesa del Salvatore.

In alcune domeniche di ottobre si terranno delle visite guidate straordinarie al magnifico Castel dell’Ovo a Napoli che saranno effettuate in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli – sezione Campania, che già in questo periodo sta effettuando delle bellissime visite gratuite per farci conoscere i Castelli della Campania.

Le visite propongono una serie di itinerari guidati a Castel dell’Ovo, con la possibilità di esplorare la storia, i miti e l’architettura di questo luogo di straordinaria rilevanza storico-artistica e paesaggistica. Grazie agli esperti dell’Istituto Italiano dei Castelli – sezione Campania, si potrà conoscere la lunga storia del castello e delle sue trasformazioni e si potranno visitare anche luoghi normalmente chiusi al pubblico: in particolare si vedrà anche la Sala dell’Arco Maggiore, il Bastione Principale e la Chiesa del Salvatore.

Tra storia, mito e leggende, la lunga storia di Castel dell’Ovo

Le visite guidate si concluderanno nella cisterna medievale situata nella sede regionale dell’Istituto Italiano dei Castelli, dove sarà possibile ammirare la camera segreta con l’uovo di Virgilio ricomposto nella caraffa contenuta a sua volta in una gabbia di ferro, così come narra la Cronaca di Parthenope.

Le visite sono di 90 minuti circa ed ingresso gratuito e partiranno dall’ingresso principale del castello. Saranno ammessi alle visite gruppi di massimo 25 persone.

Già svolte con grande successo le visite del 2 ottobre, di seguito le prossime date:

9 ottobre: alle ore 9.30 e ore 11.30;

16 ottobre: alle ore 9.30 e ore 11.30;

23 ottobre: alle ore 9.30 e ore 11.30.

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili all’email: sr-cam.comunicazione@cultura.gov.it.

Maggiori informazioni

