Giornate Nazionali dei Castelli: visite guidate gratuite ai Castelli della Campania

Visite guidate gratuite in molti castelli della Campania nell’occasione della XXIII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli

L’Istituto Italiano dei Castelli, una organizzazione culturale senza scopo di lucro nata nel 1964, organizza in Campania, anche nelle giornate del 1 e 2 ottobre 2022, delle interessanti visite guidate gratuite finalizzate a far conoscere il patrimonio artistico e museale dei vari Castelli della Campania. Le visite sono in occasione della XXIII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli,

Le prossime visite gratuite si terranno nei seguenti, splendidi ed importanti, castelli della Campania tra Vairano Partenora, Torella dei Lombardi, Guardia Sanframondi, con visita anche al bellissimo Borgo, ed a Agropoli. Le visite sono gratuite previo prenotazione ai numeri indicati.

Visite ai Castelli della Campania 1 e 2 ottobre 2022

Vairano Partenora

Nel weekend del 1 e 2 ottobre, il castello di Vairano Patenora ospiterà visite guidate gratuite e stand enogastronomici. Si comincia sabato mattina con una tavola rotonda sulle #fortificazioni: si parlerà della valorizzazione del castello di Vairano e dei siti di interesse turistico e culturale dell’area; la domenica si terranno visite guidate e trekking sui rilievi montuosi che collegano le fortificazioni del territorio in collaborazione con la Pro Loco. per info e prenotazioni: cell. 3668179280 – Sabato 1 Ottobre 2022 – Piazza Castello, ore 10,00 Intervento musicale a cura dell’orchestra dell’IC Garibaldi Montalcini di Vairano Patenora – Ore 10,30 -Tavola Rotonda, presso la Chiesa fella Madonna del Loreto del Borgo di castello sita in Piazza Castello, dal titolo “Salvaguardia e valorizzazione dei beni sul territorio” Ore 12,00 Rinfresco e accoglienza a cura dell’ISIS Marconi di Vairano Patenora – Domenica 2 Ottobre 2022 – Ora 10,00 visite guidate e Trekking alla zona Vrecciale e Marzanello Vecchio a cura dell’IIC-Sezione Campania, Pro Loco Vairano Patenora e Associazione MTB Trekking Info e prenotazioni: tel. 366 8179280

Torella dei Lombardi

Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre 2022 il Castello di Torella dei Lombardi sarà visitabile. Visite guidate in collaborazione con la Pro Loco: ore 10,00 -13,00 – 16,00-18,00 – Info e prenotazioni: 329 3858680

Guardia Sanframondi

Il castello e il borgo di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, ospiterà le Giornate Nazionali dei Castelli durante il primo weekend di ottobre. Sarà possibile visitare il castello accompagnati da guide locali in collaborazione con l’amministrazione comunale del comune di Guardia Sanframondi. Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre 2022 – Visite guidate in collaborazione con l’amministrazione comunale: ore 10,00 -13,00 – 15,00 -19,30 – Info e prenotazioni: email: comuneguardiasanframondi@gmail.com; Telefono: 0824 817444

Agropoli

Sabato 1 Ottobre 2022 – Visite guidate a cura dei dottori Antonio Capano (archeologo e saggista), Pasquale Fernando Giuliani Mazzei (storico) e Nicola Perillo (Pro Loco “SviluppAgropoli”): ore 10,00-12,00-17,00 -19,00 Info e prenotazioni: tel. 339 8605936- Domenica 2 Ottobre 2022 – Ore 10,30 – Sala dei Francesi presso il Castello di Agropoli – Tavola rotonda “Dagli assalti turchi dei secoli XVI-XVII agli ultimi restauri” – Visite guidate: ore 10.00-17.00-19.00 – Info e prenotazioni: tel. 339 8605936 – 3394657867.

