27° Sagra del Fagiolo del Taburno a Campoli del Monte Taburno (BV)

Ritorna una bella sagra che da tanti anni ripropone le prelibatezze della zona del Taburno tra ottima cucina, grandi tradizioni ed eccellenze a Km 0, grandi vini e visite alle cantine della zona

Si terrà sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 a Campoli del Monte Taburno, nel beneventano, la 27° edizione della sagra del buon Fagiolo del Taburno. Una sagra che da tanti anni ripropone le prelibatezze della zona del Taburno tra ottima cucina, grandi tradizioni ed eccellenze a Km 0 e grandi vini.

Dopo il successo della Sagra della Ciliegia di Giugno, ora ci sarà la Sagra del Fagiolo del Taburno ad animare il borgo del Beneventano con la una sagra che porta tanta voglia di normalità, e vuole ricominciare dopo due anni di fermo per una bella e attesa festa che è tra gli eventi più longevi del Sannio ed è sempre organizzata dalla Pro Loco Monte Taburno.

Ed anche per questa edizione 2022 ci sarà una due giorni ricca di gusti, sapori locali e prodotti genuini ma anche momenti per scoprire il territorio e le sue bontà.

Tante bontà nel centro storico di Campoli del Monte Taburno e visite al territorio

La sagra si terrà per due giorni in Piazza La Marmora, il centro della cittadina ai piedi del Monte Taburno e proporrà, oltre all’ottimo fagiolo del Taburno, preparato in tanti modi, tante altre bontà della zona, sia quelle legate alla tradizione contadina, che le novità salate e dolci.

Gli stand alimentari, che saranno aperti sabato 1 di sera e domenica 2 ottobre, sia a pranzo che a cena, proporranno ricchi menù con, tra l’altro, Pasta e Fagioli Campolese, il Ciambuotto di Fagioli, e poi Fagioli e trippa e fagioli in tanti altri modi ma anche tante altre specialità tra cui la salsiccia della zona con patate al forno, i panini con la salsiccia e con la bistecchina di maiale, la friggitoria. Non mancheranno tante altre bontà tra cui ottimi dolci.

Ci saranno anche momenti per conoscere il territorio e le sue bellezze con visite alle cantine e alle campagne di Campoli, previa prenotazione, da dove nasce un vino di grande qualità.

Non mancheranno serate musicali con sabato sera, l’Orchestra Italiana “Figli delle Stelle” e poi domenica a pranzo il duo “Tiziano ed Angela” e la sera il gruppo di musica popolare “Vienteterra”.

27° Sagra del Fagiolo a Campoli M.T. (BN) – Programma completo

La sagra si svolgerà in Piazza A. La Marmora

Sabato 1 Ottobre 2022

ORE 17:30 – Visita Vigneti e Cantine con Aperitivo – Punto di incontro P.zza A. La Marmora “Casa del Fagiolo” -Prenotazione obbligatoria-

ORE 18:00 – Apertura Friggitoria

ORE 19:30 – Apertura Cucina e Braceria

ORE 21:00 – Spettacolo Musicale “Orchestra Italiana Figli delle Stelle”

Domenica 2 Ottobre 2022

ORE 12:00 – Visita Vigneti e Cantine con Aperitivo – Punto di incontro P.zza A. La Marmora “Casa del Fagiolo” -Prenotazione obbligatoria-

ORE 12:00 – Apertura Friggitoria

ORE 12:30 – Apertura Cucina e Braceria

ORE 12:30 – Spettacolo musicale – “Tiziana e Angelo”

ORE 17:30 – Visita Vigneti e Cantine con Aperitivo – Punto di incontro P.zza A. La Marmora “Casa del Fagiolo” -Prenotazione obbligatoria-

ORE 18:00 – Apertura Friggitoria

ORE 19:30 – Apertura Cucina e Braceria

ORE 21:00 – Spettacolo Musicale – “Compagnia di Musica Popolare Vienteterra”

Menù Cucina Sagra del Fagiolo a Campoli M.T. (BN)

Pasta e Fagioli Campolese (Sabato e Domenica a pranzo)

Ciambuotto di Fagioli (solo Domenica sera)

Fagioli a “modonostro”

Salsiccia e patate al forno

Fagioli e Trippa (edizione limitata)

Fagioli in semplicità

Menù Braceria

Panino con salsiccia

Panino con Bistecchina di maiale

Friggitoria

Montanara con crema di fagioli, origano di montagna ed olio extra-vergine d’oliva

Dolci sorprese al fagiolo

Informazioni e prenotazioni Pro Loco Monte Taburno

