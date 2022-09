Il Velia Teatro Festival al Maschio Angioino: i grandi classici del teatro antico a Castel Nuovo

VeliaTeatro, la storica rassegna sul teatro antico arriva a Napoli con tre straordinarie rappresentazioni classiche di sera al Maschio Angioino. I grandi classici a Napoli con anche una lectio brevis introduttiva per ogni spettacolo

Arrivano anche a Napoli, dal 20 al 24 settembre 2022 i grandi poemi dell’Epica classica, l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide, che saranno rappresentati di sera nella splendida cornice del Maschio Angioino, simbolo di Napoli, città tra le più antiche città fondate dai Greci in Italia.

Gli spettacoli sono a cura di VeliaTeatro, la storica rassegna sull’espressione tragica e comica del teatro antico curata da Cilento Arte che ha riscosso, anche quest’anno un grande successo ad Ascea per le straordinarie rappresentazioni serali nel Parco Archeologico di Velia nel Teatro Antico dell’Acropoli, Per i tre spettacoli previsti a Napoli prezzi popolari e un introduzione con una lectio brevis per arricchire l’attenzione filologica che caratterizza ogni evento.

Velia Teatro Festival al Maschio Angioino

Martedì 20 settembre – ore 21:15 Velia Teatro Festival al Maschio Angioino presenta Il canto e la memoria OMERO: ILIADE Lectio brevis introduttiva del Prof. Riccardo Palmisciano, Università degli Studi di Napoli L'Orientale Cast artistico: diretto e interpretato da Gian Luigi Tosto a cura di: CILENTO ARTE E.T.S Info tel: 334.32.66.442 Per prenotazioni e acquisto biglietti: www.postoriservato.it – Acquistabili anche la sera stessa presso il botteghino dalle ore 19,30 costo: adulti euro 15,00; spettatori di età superiore a 60 anni euro 10,00; studenti (con esibizione di attestato scolastico all'ingresso degli spettacoli) ed universitari (con esibizione del tesserino all'ingresso degli spettacoli) euro 5,00.

Giovedì 22 settembre – ore 21:15 Velia Teatro Festival al Maschio Angioino presenta Il canto e la memoria OMERO: ODISSEA Lectio brevis introduttiva del Prof. Mario Regali, Università degli Studi di Napoli Federico II Cast artistico: diretto e interpretato da Gian Luigi Tosto

Sabato 24 settembre ore 21:15 Velia Teatro Festival al Maschio Angioino presenta Il canto e la memoria PUBLIO VIRGILIO MARONE: ENEIDE Lectio brevis introduttiva del Prof. Enrico Ariemma, Università degli Studi di Salerno Cast artistico: diretto e interpretato da Gian Luigi Tosto

I biglietti sono acquistabili anche la sera stessa presso il botteghino dalle ore 19,30

Maggiori informazioni – Velia Teatro – Tel: 334.32.66.442.

