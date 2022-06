Artis Suavitas Civitas: arte, cultura e imprenditoria nel Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli

Napoli da Vivere

Eccellenze nazionali e internazionali del mondo delle Arti, della Cultura e dell’Imprenditoria si ritroveranno a Palazzo Reale in una manifestazione con eventi tutti gratuiti

Nel Teatro di Corte del palazzo Reale di Napoli il 28, 29 e 30 giugno 2022 si terrà l’evento gratuito Artis Suavitas Civitas, una full immersion tra eccellenze internazionali del mondo delle Arti, della Cultura e dell’Imprenditoria.

Tre giornate ricche di incontri, iniziative ed eventi gratuite, su prenotazione e iscrizione, con unico grande obiettivo: favorire il dialogo intergenerazionale su tematiche di attualità, in uno dei luoghi più suggestivi della città di Napoli: Palazzo Reale.

Artis Suavitas Civitas è in realtà una vera e propria “Play List Culturale”, una compilation di generi artistici e spettatori diversi, che si ritroveranno insieme per vivere e condividere emozioni indimenticabili, in uno scenario unico dal punto di vista architettonico e paesaggistico.

Artis Suavitas Civitas 2022: il Programma dal 28 al 30 Giugno

Tutti gli eventi si terranno a Palazzo Reale di Napoli e si potrà accedere liberamente con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale segnalato alla fine del post.

Martedì 28 giugno 2022

ore 10:30, Meeting Inaugurale: “La Nuova Visione dei Musei” – Interverranno: Mario Epifani (Direttore Palazzo Reale di Napoli), Paolo Giulierini (Direttore Museo Archeologico nazionale MANN di Napoli), Tiziana D’Angelo (Direttrice Parco Archeologico Paestum e Velia), Tiziana Maffei (Direttrice Reggia di Caserta), Josè Marìa Luzòn Noguè (Direttore Real Academia de Belòlas Artes de San Fernando, già direttore del Museo del Prado di Madrid), Alfonso Andria (Presidente Centro Universitario Europeo Beni Culturali – Ravello), Giampaolo D’Andrea (Consigliere del Ministro della Cultura), Modera la Giornalista Paola Cacace

e presentazione del trailer del suo ultimo film “Dante”, dedicato al Sommo Poeta. ore 15:30, Meeting: “L’educazione culturale per uno sviluppo sostenibile” – Interverranno Fulvio Bonavitacola (Vice Presidente Regione Campania), Ermete Realacci (Presidente onorario di Legambiente, Presidente Fondazione Symbola), Carmela Pace (Presidente Unicef Italia), Vittorio Sgarbi (Critico d’Arte), Matteo Lorito (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II), Edoardo Cosenza (Ass. infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli), Nicola Graziano (Magistrato del Tribunale di Napoli, giornalista pubblicista e scrittore), Domenico Raccioppoli (Ceo Nuova Erreplast), Antonio Carmine Fiordellisi (Manager IW Private Investments – Gruppo Intesa Sanpaolo) – modera il Capocronista de Il Mattino Gerardo Ausiello

Mercoledì 29 giugno 2022

ore 11:00, Presentazione docufilm: “Una vetrina che guarda il mare” regia di Massimiliano Gallo – Interverranno: Nunzia Schiano (Attrice), Rino Pinto (Produttore), Francesco Pinto (Autore e Sceneggiatore), Maurizio Marinella (Ceo maison E. Marinella), Alessandro Marinella (Brand Ambassador maison E. Marinella). Modera la Giornalista Simonetta De Chiara Ruffo

ore 16:00, incontro con l’autore Laura Delli Colli: “Monica. Vita di una donna irripetibile” – Il racconto di Laura Delli Colli, critica cinematografica, intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle della sua carriera cinematografica, per un ritratto inedito, intimo ed emotivo quanto ricco di aneddoti e vicissitudini, di una delle più grandi attrici del cinema nostrano e internazionale, una donna dalla personalità complessa e originale, che ha vissuto la sua vita irripetibile negli anni del grande fermento artistico e della rivoluzione culturale. Modera la Presentatrice Rai Veronica Maya

Giovedì 30 giugno 2022

ore 10:00, Meeting: “L’alimentazione tra cultura e identità” , Interverranno: Benito La Vecchia (Presidente Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana), Gianluca Rotondi (Presidente Gruppo Mac), Monica Germani (Dietista e nutrizionista, ideatrice del metodo META), Eugenio Gervasio (Giornalista, Founder e ceo MAVV Wine Art Museum), Veronica Barbati (Presidente nazionale Coldiretti Giovani Impresa), Francesco Sodano (Ceo Azienda Sodano), Antonio Esposito (Ceo Officina del Mare) , Giacomo Garau (Ceo Olio & Basilico), Ciro Giustiniani (attore comico), Modera la Giornalista Paola Cacace

Alle ore 18:30, Cerimonia Ufficiale di Consegna dei Premi Artis Suavitas 2022. Gran finale con la cerimonia ufficiale di consegna dei Premi Artis Suavitas 2022, condotta dalla presentatrice Rai Veronica Maya, che vedrà alternarsi sul palco del Teatro di Corte di Palazzo Reale eccellenze assolute del mondo dell’Arte, della Cultura e dell’Imprenditoria. Oltre a Pupi Avati (regista), Massimiliano Gallo (attore) e Laura Delli Colli (giornalista) premiati il 28 e 29 giugno, nella serata conclusiva del 30 giugno, riceveranno il Premio Artis Suavitas 2022: Piero Angela (Giornalista e Divulgatore scientifico), Francesco Ivan Ciampa (Direttore d’orchestra Arena di Verona), Diego De Silva (Scrittore), Oscar Farinetti (imprenditore), Catena Fiorello (Scrittrice), Hauser (Musicista), Milot (Pittore e Scultore), Michelangelo Pistoletto (Pittore e Scultore), Liu Ruowang (Pittore e Scultore). Inoltre, il laureato meritevole Luca Orlando sarà premiato con una borsa di studio, messa a disposizione dall’Associazione Artis Suavitas Aps con il sostegno del Gruppo Marican, eccellenza produttiva del Mezzogiorno, che gli consentirà di accedere ad un Master di II livello in un Ateneo della Campania.

Nel corso della serata conclusiva di Artis Suavitas Civitas, lo Scrittore Maurizio de Giovanni si esibirà in un monologo dedicato all’Arte e alla Cultura. Inoltre, interverrà anche il Violoncellista di fama internazionale Hauser.

Partecipazione gratuita a tutti gli eventi con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Artis Suavitas Aps -+39 081 922 4980

