Festival del Panuozzo 2022 a Gragnano: 13 forni (+1 gluten free) e tanti eventi da non perdere

Nel centro storico di Gragnano 3 giorni di festa con il buon panuozzo, sia classico che speciale, con 13 forni, più 1 gluten free delle più famose pizzerie della zona che li prepareranno al momento. Poi anche tanti eventi con artisti di strada, laboratori didattici e un grande spettacolo con Biagio Izzo

Grande festa a Gragnano, la patria della buona pasta e dell’ottimo Panuozzo, nei giorni dal 24 al 26 giugno con l’atteso “Festival del Panuozzo”, una delle iniziative “di gusto” a Gragnano.

Nella centrale via Quarantola per 3 giorni, da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022 ci saranno 13 forni, più 1 gluten free, e poi artisti di strada, laboratori didattici per bambini, food blogger per lo storytelling e Radio Ibiza in diretta dal festival, e non mancherà uno spettacolo speciale con Biagio Izzo nella serata finale del festival domenica 26 giugno 2022. Gli eventi che si terranno in città saranno dislocati in varie e belle zone della città.

Festival del Panuozzo a Gragnano, patria della buona Enogastronomica

Festival del Panuozzo, è una iniziative volta a potenziare il brand “Gragnano Enogastronomica”, un progetto voluto dal Comune e la grande festa del Panuozzo partirà venerdì 24 giugno a cura dell’Associazione Pizza & Panuozzo Gragnano che promette anche delle novità.

Infatti molte delle pizzerie partecipanti oltre al panuozzo classico prepareranno anche alcuni gusti speciali come Fior di latte, pancetta, salsa di pomodoro, funghi e piccante che sarà presentato dalla pizzeria @mascolo1982 o quello Fior di latte e pancetta con aggiunta di funghi champignon della pizzeria O’ Presidente pizza panuozzo e pasta o quello Fior di latte, peperoncini verdi del fiume e salsiccia che sarà a cura della pizzeria Rossella o il panuozzo Fior di latte, salsiccia, prosciutto crudo e melenzane arrostite presentato dalla Pizzeria il Tris.

E se proprio non riuscite ad andare a Gragnano per questa grande festa ricordate che potrete gustare anche a Napoli il buon Panuozzo di Gragnano

