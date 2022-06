Open House a Napoli: visite guidate gratuite ai palazzi progettati dai grandi Architetti

Si chiama “Architetti Senza Tempo” ed è una bella un’iniziativa gratuita che ci consentirà di conoscere, anche a Napoli assieme ad esperti, i lavori di alcuni dei più importanti architetti italiani del Novecento, con visite guidate agli edifici, mostre e convegni

Dal 17 al 19 Giugno 2022 una bella un’iniziativa gratuita dal titolo “Architetti Senza Tempo” ci consentirà di conoscere i lavori di alcuni dei più importanti progettisti italiani del Novecento, con visite guidate agli edifici, mostre e convegni.

In ognuna delle città di Milano, Napoli, Roma e Torino, città che fanno parte della rete di Open House Worldwide, verrà raccontata la storia di un architetto progettista attraverso le sue opere che hanno lasciato una traccia importante nella storia dell’architettura italiana e in quella delle singole città. Grandi architetti, veri maestri dell’architettura italiana del ‘900 presentati in varie città ed in particolare:

Gae Aulenti a Milano,

Stefania Filo Speziale a Napoli,

Luigi Walter Moretti a Roma

Elio Luzi e Sergio Jaretti Sodano a Torino.

Una bella iniziativa gratuita dal titolo “Architetti Senza Tempo” ideata e organizzata da Open House Italia e promosso in collaborazione con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

A Napoli l’evento gratuito “Architetti Senza Tempo” dedicato a Stefania Filo Speziale

“Architetti Senza Tempo” si terrà anche a Napoli dal 16 al 19 Giugno 2022 e permetterà di conoscere la progettista Stefania Filo Speziale, il primo architetto donna a Napoli (1905-1988) e che è stata una delle più importanti figure dell’architettura a Napoli nel Novecento.

Stefania Filo Speziale ha realizzato oltre 150 progetti, a partire dagli anni Trenta, contribuendo a formare il nuovo volto della città, tra nuovi quartieri di edilizia economica e popolare e gli eleganti condomini borghesi sulle colline di Posillipo e del Vomero. Suo anche il palazzo della società Cattolica Assicurazioni, il primo grattacielo di Napoli in via Medina che oggi è l’Hotel più alto d’Italia l’NH Napoli Panorama e si a Napoli

Prima donna laureata in architettura a Napoli nel 1932, fu anche la prima donna a insegnare una disciplina compositiva all’università e la titolare del primo studio professionale diretto da una donna.

“Architetti Senza Tempo” a Napoli – il Programma

Mostra – “Stefania Filo Speziale. Abitare la Città Mediterranea” dal 16 al 30 Giugno 2022 al DiARC, Dipartimento di Architettura, Palazzo Gravina. Una mostra che esplora il carattere e il significato delle architetture di Stefania Filo Speziale con rare foto d’epoca e preziosi disegni, in larga parte inediti, ripercorrendo le opere di Filo Speziale.

dal 16 al 30 Giugno 2022 al DiARC, Dipartimento di Architettura, Palazzo Gravina. Una mostra che esplora il carattere e il significato delle architetture di Stefania Filo Speziale con rare foto d’epoca e preziosi disegni, in larga parte inediti, ripercorrendo le opere di Filo Speziale. Tavola rotonda “Il Novecento Napoletano e la Città di Genere” – 16 Giugno Ore 14:30 – 18:00 – DiARC, Dipartimento di Architettura, Aula Magna di Palazzo Gravina. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

Visite guidate gratuite dal 17 al 19 Giugno 2022 – Percorsi alla scoperta degli edifici più significativi di Stefania Filo Speziale. Passeggiate gratuite condotte da esperti per conoscere le storie, gli stili e le soluzioni utilizzate nella costruzione di edifici simbolici che oggi fanno parte del paesaggio della città di Napoli. (Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale di Open House Italia.)

Le visite sono le seguenti:

COMPLESSO RESIDENZIALE VIA PETRARCA 141 – Via Petrarca 141, Napoli – Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00

Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 COMPLESSO RESIDENZIALE VIA NEVIO 102 – Via Nevio 102 – via Plauto, Napoli – Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00

– Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 COMPLESSO RESIDENZIALE VIA PETRARCA 64 – Via Petrarca 64, Napoli – Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00

– Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 EDIFICIO AL PARCO GRIFEO 45 – Via Parco Grifeo 45, Napoli – Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00

– Durata visita: 45 min. Venerdì 17 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 – Sabato 18 Giugno Ore 10:00 | 11:00 | 12:00 GRATTACIELO DELLA SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI – Via Medina 70, Napoli – Durata visita: 45 min. Domenica 19 Giugno Ore 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00

– Durata visita: 45 min. Domenica 19 Giugno Ore 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 QUARTIERE INA CASA DI AGNANO – Via Tacito, Napoli – Durata visita: 60 min Sabato 18 Giugno Ore 16:30 | 17:45 – Domenica 19 Giugno Ore 10:00 | 11:30

– Durata visita: 60 min Sabato 18 Giugno Ore 16:30 | 17:45 – Domenica 19 Giugno Ore 10:00 | 11:30 CASA POPOLARI A CAPODICHINO – Edifici di Piazza Ottocalli, Calata Capodichino, via Gherardo Marone, Napoli – Durata visita: 60 min. Domenica 19 Giugno Ore 10:00 | 11:30

Durata visita: 60 min. Domenica 19 Giugno Ore 10:00 | 11:30 DUE EDIFICI PER LA SOCIETÀ DEL RISANAMENTO – Viale Michelangelo 13, Napoli – Via Vincenzo d’Annibale 7, Napoli – Durata visita: 60 min. Sabato 18 Giugno Ore 16:30 | 17:45 – Domenica 19 Giugno Ore 10:00 | 11:30

Maggiori informazioni info@openhousenapoli.org o sito ufficiale evento Open House Napoli.

Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale di Open House Italia.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.