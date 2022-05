Fai Campania: visite ai Giardini Segreti delle straordinarie ville della Campania

Una nuova iniziativa del Fai consente di visitare, in quattro giorni differenti, quattro ville straordinarie della Campania non accessibili normalmente al pubblico, tra cui anche Villa Rosebery a Napoli, la villa del Presidente della Repubblica

Dal 29 maggio al 18 giugno 2022 ci sarà la possibilità di scoprire, grazie al Fai, Fondo ambiente Italia, i Giardini Segreti di alcune straordinarie ville della Campania. Questa sarà infatti la prima edizione dell’evento “Giardini segreti ” organizzato dal Gruppo FAI Giovani della Campania.

Visitabili, in quattro giorni differenti, quattro ville straordinarie della Campania, tra cui anche Villa Rosebery a Napoli, la villa del Presidente della Repubblica.

Giardini Segreti 2022: le visite previste

Questa prima edizione dei Giardini Segreti del FAI prevede quattro appuntamenti speciali in Campania. Una bella occasione per conoscere straordinari luoghi non accessibili al pubblico e scoprire splendidi giardini pieni di grandi e particolari varietà di piante e alberi nella nostra regione.

Per le visite è previsto un contributo a partire da 3€, o 5€ solo per Villa Lanzara a Nocera Superiore, e la prenotazione è consigliata su Fai Prenotazioni.

Giardini Segreti 2022 – Campania

Domenica 29 maggio 2022 – Benevento – visite ai giardini della Rocca dei Rettori di Benevento, tra natura, archeologia e arte contemporanea. – Appuntamento in Piazza Castello a Benevento, dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Informazioni e prenotazioni

– visite ai giardini della di Benevento, tra natura, archeologia e arte contemporanea. – Appuntamento in Piazza Castello a Benevento, dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Sabato 11 giugno 2022 – Napoli – visite ai giardini a picco sul mare della splendida Villa Rosebery a Posillipo, la villa del Presidente della Repubblica. Evento riservato agli iscritti FAI o a chi desidera iscriversi; possibilità di iscriversi in loco. Informazioni e prenotazioni

– visite ai giardini a picco sul mare della splendida a Posillipo, la villa del Presidente della Repubblica. Evento riservato agli iscritti FAI o a chi desidera iscriversi; possibilità di iscriversi in loco. Domenica 12 giugno 2022 – Avellino – visite ai giardini di Villa Amendola di Avellino, dimora storica di metà del 1700 con anche il Museo Civico – Appuntamento a Villa Amendola, Via dei Due Principati, 202, 83100 Avellino, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Informazioni e prenotazioni

– visite ai giardini di di Avellino, dimora storica di metà del 1700 con anche il Museo Civico – Appuntamento a Villa Amendola, Via dei Due Principati, 202, 83100 Avellino, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Sabato 18 giugno 2022 – Nocera Superiore – Aperto per la prima volta a Nocera Superiore in provincia di Salerno, il parco di Villa Lanzara, uno straordinario giardino settecentesco ispirato al giardino all’inglese della Reggia di Caserta.- Appuntamento a Villa Lanzara, località Località Croce Malloni, Nocera Superiore (SA). Turni di visita alle ore 10 e alle ore 11. Informazioni e prenotazioni

Le visite verranno effettuate nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Informazioni e prenotazioni esclusivamente ai link segnalati o sul sito FAI Italia

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.