Neapolitan Gipsy Jazz e Omaggi a Pino Daniele: aperitivo e concerto sopra la città all’Auditorium America Hall

Ph. Gianni Esposito

Serata jazz da non perdere al Vomero a Napoli, nei grandi locali panoramicissimi dell’Auditorium dell’America Hall a San Martino. Sul palco la Quartieri Jazz di Mario Romano, la band napoletana che ci regala indimenticabili serate di musica nei posti più belli di Napoli

Contenuto sponsorizzato

Evento da non perdere sabato 14 maggio 2022 dalle ore 21.30 nella suggestiva atmosfera dell’auditorium/cinema America Hall in via Tito Angelini 21, a due passi da Castel Sant’Elmo: un nuovo evento-concerto targato Quartieri Jazz in collaborazione con l’associazione “La Casa di Bradamante”.

La band partenopea oltre ai propri album “E Strade ca portano a Mare” e “Le 4 giornate di Napoli”, suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

Il concerto della Quartieri Jazz, la band napoletana di Mario Romano

Con una sonorità ricca, calda e travolgente, sarete trasportati dalla musica in una delle location più suggestive del panorama partenopeo, dove il suono si amplifica ed avvolge l’ascoltatore come una candida coperta.Ad accompagnare la serata sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche con Gianluca Capurro alla chitarra classica e Dario Franco al basso.

La storica location panoramica del Vomero, a San Martino

L’evento-concerto si terrà all’America Hall, lo storico cinema del Vomero situato sulla collina di San Martino da cui ammirare Napoli nella sua grandezza e bellezza, a due passi da Castel Sant’Elmo.

La struttura dispone di una grande e accogliente hall dove è possibile sedere nell’attesa che inizi lo spettacolo, mangiare e bere qualcosa, leggere libri o riviste di cinema o semplicemente fumare una sigaretta affacciati ad un balcone o nella terrazza panoramica con vista sull’intera città.

La Formula della Serata

La serata prevede uno stuzzicante aperitivo di benvenuto ed a seguire il concerto dei Quartieri Jazz comodamente seduti in poltrona all’interno dell’auditorium (climatizzato).

E’ possibile parcheggiare nei numerosi garage della zona o all’Autorimessa Gepark: Vico Cacciottoli, 58 Napoli tel. 081/5780386

Concerto all’ America Hall: prezzi, orari e date

Quando : sabato 14 maggio ore 21.30

: sabato 14 maggio ore 21.30 Dove: cinema America Hall in via Tito Angelini, 21 – Napoli

cinema America Hall in via Tito Angelini, 21 – Napoli Prezzo biglietto : aperitivo e concerto 20 euro

: aperitivo e concerto 20 euro Contatti e informazioni : info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it Evento facebook: – Sito ufficiale:

