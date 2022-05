Festa della Mamma nel Real sito Borbonico di Carditello tra visite, assaggi, pic-nic e tanto altro

Visite guidate alla Festa della Mamma e poi anche aperitivi e eventi per bambini e adulti e la possibilità di fare dei pic-nic in un’area riservata del bosco dei Cerri su tavoli riservati

Weekend speciale per la festa della Mamma sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 nel magnifico Real sito Borbonico di Carditello che sta vivendo una “nuova vita” dopo anni di abbandono.

Due giornate da vivere in tranquillità con le visite accompagnate ad una parte del grande complesso Borbonico che è in ristrutturazione, giochi per bambini e degli eventi speciali per la festa della Mamma e poi la possibilità, domenica 8 maggio, di fare dei pic-nic in un’area riservata del bosco su tavoli da 4 persone, distanti tra loro, previa prenotazione. Un luogo da scoprire, tranquillo e organizzato, ammirando lo splendido complesso borbonico.

Il programma dei due giorni di festa a Carditello

Sabato 7 maggio 2022

Dalle 15:00 alle 17 – Aperitivi a cura di Aroma Cell. 327 7717451 Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Aperitivi a cura di Aroma Cell. 327 7717451 Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Alle ore 15:00 – 16:00 – Visite accompagnate speciali (Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale) PTCO in collaborazione con Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Arzano \ Grumo Nevano 379 2981223 prenotazione@fondazionecarditello.org

Domenica 8 maggio 2022 – Festa della Mamma

Dalle 10:30 alle 13:00 – Festa della mamma – Animazione teatrale e laboratori creativi a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco cell. 3398085602 mail lamansarda@lamansarda.com FdA Event Creatorcell. 347.3914519 mail fdaeventi@gmail.com

– Festa della mamma – Animazione teatrale e laboratori creativi a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco cell. 3398085602 mail lamansarda@lamansarda.com FdA Event Creatorcell. 347.3914519 mail fdaeventi@gmail.com Dalle 11:00 alle 13:30 – Aperitivi e degustazioni a cura di Aroma – informazioni 327 7717451 Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

– Aperitivi e degustazioni a cura di Aroma – informazioni 327 7717451 Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Dalle 11:00 – 13:00 – Euterpe a Carditello – II° ed. Rassegna musicale Euterpe a Carditello – II° ed. “Massimo Russo Jazz Trio” a cura di Ass. Musicale G.B. Pergolesi info cell. 349.6660147

– Euterpe a Carditello – II° ed. Rassegna musicale Euterpe a Carditello – II° ed. “Massimo Russo Jazz Trio” a cura di Ass. Musicale G.B. Pergolesi info cell. 349.6660147 Dalle 11:30 alle 16:30 – Visite accompagnate Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale) Alle ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – prenotazione 379.2981223

– Visite accompagnate Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale) Alle ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – prenotazione 379.2981223 Dalle 13 alle 15 – Area Pic-nic Don Peppe Diana – 15 euro\tavolo max 4-6 adulti – Non è consentito accendere fuochi o barbecue – infoline: cell. 3792981223 prenotazione obbligatoria

– Area Pic-nic Don Peppe Diana – 15 euro\tavolo max 4-6 adulti – Non è consentito accendere fuochi o barbecue – infoline: cell. 3792981223 prenotazione obbligatoria Dalle 14:30 alle 16:30 – Aperitivi e degustazioni a cura di Aroma – informazioni 327 7717451 Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Tutte le attività sono a pagamento

