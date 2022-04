Ossessione napoletana, uno spettacolo musicale in prima assoluta al Teatro Trianon Viviani di Napoli

Altro grande spettacolo con artisti internazionali al teatro Trianon di Napoli dopo il successo di Noà: arrivano Maria de Medeiros e Mauro Gioia con uno evento in prima assoluta dal titolo “Ossessione napoletana”, uno spettacolo musicale da non perdere

Proseguono i grandi spettacoli al Teatro Trianon Viviani di Napoli, che vede la direzione artistica di Marisa Laurito. E venerdì 8 e sabato 9 aprile e domenica 10 aprile 2022 ci sarà un altro grande evento da non perdere dal titolo Ossessione napoletana, uno spettacolo musicale in prima assoluta che vede un’altra artista internazionale sul palcoscenico del Trianon Viviani di Napoli.

Per Ossessione napoletana sarà a Napoli Maria de Medeiros, l’attrice e cantante portoghese al suo debutto alla regia in Italia, che è nota in tutto il mondo in particolare per la partecipazione al cast stellare di Pulp fiction di Quentin Tarantino, ed è stata anche premiata con la coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia.

Una prima assoluta al Teatro Trianon Viviani di Napoli con altri artisti internazionali

E dopo il recente, grande successo di Noa al Trianon arrivano altri grandi artisti internazionali. Da Venerdì 8 a domenica 10 aprile 2022 ci saranno Maria de Medeiros e Mauro Gioia che porteranno sul palco una prima assoluta di “Ossessione napoletana”, uno spettacolo musicale, scritto dagli stessi due artisti.

Ossessione napoletana ci parla di una star internazionale che va nello studio polveroso di una televisione privata napoletana. Lei è una diva del cinema, lui il sostituto di uno storico presentatore locale. Il loro incontro, per un’intervista quasi impossibile nella trasmissione cult Ossessione Napoletana, segna il ritorno dell’attrice a Napoli, città nella quale ha lasciato trascorsi e passioni.

Lei è l’attrice, cantante e regista Maria de Medeiros; lui il cantante e attore Mauro Gioia. Insieme danno vita a uno spettacolo spiazzante, nel quale i ruoli vengono sovvertiti e dove persino il pianista, Giuseppe Burgarella, ha molto da dire.

Tra domande irriverenti, che mettono a confronto il maschile e il femminile, lo spettacolo si dipana tra testi di Susan Sontag e James Joyce, e canzoni con classici napoletane e brani di Chico Buarque, Clementino e della stessa de Medeiros. Uno spettacolo divertente da non perdere prodotto dal Trianon Viviani in accordo con Hetzel Productions Paris.

Scaletta musicale

Reginella (Bovio – Lama)

(Bovio – Lama) Anos dourados (Chico Buarque)

(Chico Buarque) Diz que è Fado (Maria de Medeiros)

(Maria de Medeiros) Mais qui es tu? (Maria de Medeiros)

(Maria de Medeiros) Vera signora (Fabio Mauri – Fiorenzo Carpi)

(Fabio Mauri – Fiorenzo Carpi) Agata (Pisano – Cioffi)

(Pisano – Cioffi) Mi butto (Alberto Moravia – Gino Marinuzzi Jr)

(Alberto Moravia – Gino Marinuzzi Jr) Passione (Bovio – Tagliaferri – Valente)

(Bovio – Tagliaferri – Valente) Should I stay or Should I go (The Clash)

(The Clash) Vuelvo al Sur (Fernando Solanas – Astor Piazzolla)

(Fernando Solanas – Astor Piazzolla) Made in Napoly (Clementino – Desideri)

“Ossessione napoletana” al Trianon: prezzi, orari e date

Quando: venerdì 8 e sabato 9 aprile, alle ore 21e domenica 10 aprile 2022 ore 18.

venerdì 8 e sabato 9 aprile, alle ore 21e domenica 10 aprile 2022 ore 18. Dove: al Teatro Trianon Viviani di Napoli

al Teatro Trianon Viviani di Napoli Prezzo biglietto: da 20 a 26 euro + prev. a seconda del posto scelto

da 20 a 26 euro + prev. a seconda del posto scelto Contatti e informazioni: Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 13:30. – Per accedere in teatro è obbligatorio il possesso del green pass valido e l’uso della mascherina ffp2. Teatro Trianon tel. 081 0128663. Ossessione napoletana

