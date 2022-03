To Napoli with Love: concerto di Noa e i Solis String Quartet al Teatro Trianon Viviani di Napoli

Concerto bellissimo “To Napoli with Love”, uno spettacolo inedito con una scaletta creata ad hoc con la bella voce di Noa e le stupende musiche degli archi dei Solis String Quartet. Da non perdere

Un concerto eccezionale in prima assoluta si terrà a Napoli sabato 2 aprile, alle 21, al Teatro Trianon Viviani di Napoli. Sul palco la straordinaria cantante israeliana Noa con Gil Dor il suo chitarrista e il Solis String Quartet l’affermato quartetto d’archi campano con uno spettacolo inedito, dal titolo “To Napoli with Love” e una scaletta creata ad hoc per l’occasione.

Achinoam Nini Barak in arte NOA è senza dubbio una vera regina della musica, una cantante Israeliana con la cittadinanza italiana più volte premiata per il suo impegno per la pace e che, nel 1997, venne scelta da Roberto Benigni per interpretare Beautiful That Way, tema principale della colonna sonora del suo film La vita è bella, scritta da Nicola Piovani film che vinse 3 premi Oscar tra cui uno per la bella musica.

To Napoli with Love un concerto speciale a Napoli

Un concerto bellissimo “To Napoli with Love”, uno spettacolo inedito con una scaletta creata ad hoc per l’occasione con la bella voce di Noa e le stupende musiche degli archi dei Solis String Quartet, con una grande attenzione e rispetto delle tradizioni ed alla ricerca musicale.

Un concerto unico nel suo genere, e diverso rispetto alle altre tappe del tour mondiale, un grande omaggio alla canzone partenopea interpretata da una grande artista che in 30 anni di attività ha attraversato stili e argomenti, sempre in perfetta armonia tra di loro. Tanta bellissima musica in un concerto dalle forti passioni e grandi emozioni. Sul palco Noa, Gil Dor, chitarra e Solis string quartet: Vincenzo Di Donna, violino | Luigi De Maio, violino | Gerardo Morrone, viola | Antonio Di Francia, violoncello, arrangiamenti.

“To Napoli with Love”,Noa a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: sabato 2 aprile 2022 alle 21.

sabato 2 aprile 2022 alle 21. Dove: al Teatro Trianon Viviani di Napoli

al Teatro Trianon Viviani di Napoli Prezzo biglietto: da 28 a 33 euro a seconda del posto scelto

da 28 a 33 euro a seconda del posto scelto Contatti e informazioni: To Napoli with Love teatro Trianon Viviani

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.