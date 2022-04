Concerto straordinario di Erica Mou al Teatro TAM di Napoli

Ph Felice Marra

Concerto da non perdere al TAM di Napoli con la cantautrice Erica Mou che presenterà al pubblico del teatro di Chiaia il suo ultimo disco “Nature”. Erica Mou è a Napoli nell’ambito della rassegna di successo che si sta tenendo al Teatro TAM con anche Raiz e i Radicanto, Fabiana Martone, Apice e Annibale

Mercoledì 6 aprile 2022, con apertura alle 20.30 e live alle 21.00, nell’ambito della rassegna musicale che si sta svolgendo con successo al Teatro TAM di Napoli, ci sarà sul palco del grande teatro di Chiaia Erica Mou in un concerto da non perdere. Sul palco del TAM, ai Gradini Nobile 1, la brava cantautrice pugliese Erica Mou presenterà al pubblico il suo ultimo disco “Nature” (ADA Music Italy), in cui racconta le nature umane, usando l’italiano, l’inglese e il dialetto della sua terra su sonorità pop elettroniche.

Previsti brani come “Fuori dal letargo”, “Lo zaino sul treno”, “Cinema”, “Animals”, “Erodere”, “Sono una donna non sono una santa”, “Two left feet”, “Neinde”, “A ring in the forest”, “Sul ponte”, “Maremadre”, “Felicidade”.

Oltre 700 concerti di successo per Erica Mou

Ben 700 concerti già svolti per Erica Mou, nome d’arte di Erica Musci, la brava cantautrice pugliese del 1990 che è già salita sui palchi di teatri e club in Italia e all’estero. Sei album in studio e concerti in giro per il mondo tra Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Albania, Ungheria e un brano, “Dove Cadono i Fulmini” candidato ai David di Donatello 2014, e scelto da Rocco Papaleo per la colonna sonora del suo film Una Piccola Impresa Meridionale.

Ma Erica Mou è anche una brava scrittrice e, il suo romanzo d’esordio “Nel mare c’è la sete” del 2020, ha già vinto il Premio Lettori al Festival Lugnano, è già alla seconda ristampa ed è in uscita in UK, tradotto da Clarissa Botsford per Héloïse Press, con il titolo Thirsty Sea.

I prossimi appuntamenti previsti per la rassegna musicale al teatro TAM di Napoli

Dopo il grande successo del concerto di Raiz e i Radicanto “Musica immaginaria mediterranea”, nella grande sala del Teatro TAM di Chiaia, dove è nato Made in Sud, i prossimi appuntamenti da non perdere sono i seguenti:

Mercoledì 13 aprile – Fabiana Martone presenta “Living in shadows and light” (Inner Circle Music), disco-omaggio a Joni Mitchel

Mercoledì 20 aprile – Apice presenta “Attimi di sole” (La Clinica Dischi)

Mercoledì 27 aprile – Nicolò Annibale presenta “Elefanti”

