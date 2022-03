Giornata Mondiale dell’Acqua a Napoli: visite alle sorgenti del Serino e al sito dello Scudillo

ph Abc Napoli

A Napoli visite guidate presso il sito dello Scudillo dove ci sono i grandi serbatoi e tante attrezzature ma possibili anche visite alle straordinarie Sorgenti di Serino nell’Avellinese per la Giornata mondiale dell’acqua. E poi a Napoli c’è anche la possibilità di visitare lo straordinario Museo dell’Acqua a 35 metri di profondità

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua anche a Napoli si svolgeranno delle iniziative interessanti per sensibilizzare la popolazione a conoscere questa grande risorsa e a comprendere l’importanza di ridurre lo spreco di acqua. La Giornata Mondiale dell’Acqua, che è il 22 marzo, fu istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare cittadini e istituzioni a svolgere attività concrete nei loro Paesi per la salvaguardia e la valorizzazione di questa grande risorsa.

Per quest’evento a Napoli la società di gestione, ABC (Acqua Bene Comune), tra le poche aziende pubbliche in Italia, organizza una serie di visite guidate alle fonti e ai serbatori per far conoscere alla popolazione questo grande bene comune, per invitarla ad evitare sprechi e a collaborare alla gestione di questa grande risorsa.

Visite straordinarie alle fonti ed ai serbatoi

La società pubblica di gestione di Napoli l’ABC (Acqua Bene Comune) ha previsto l’apertura straordinaria delle sorgenti e dei serbatoi dal 22 al 26 marzo 2022.

Ci saranno delle visite guidate sia presso le Sorgenti di Serino (località Urciuoli), in provincia di Avellino, che presso il sito dello Scudillo a Napoli. Un’occasione straordinaria per visitare due luoghi splendidi e scoprire il meraviglioso patrimonio culturale di ABC.

In particolare, si potranno visitare previo prenotazione obbligatoria i seguenti siti:

nei giorni 22, 24 e 26 marzo 2022 sarà possibile far visita alle sorgenti Urciuoli di Serino, in via Provinciale Turci, Cesinali (Av)

nei giorni 23, 24 marzo 2022 si potrà vistare il sito dello Scudillo, in via del Serbatoio allo Scudillo 10 a Napoli

Le visite si terranno nei seguenti orari: 10/12 e 14/16 solo con prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni scrivere a comunicazione@abc.napoli.it o al numero whatsapp 335422703 indicando nome e cognome dei partecipanti, giorno e orario della visita. Le visite si svolgeranno, per motivi di sicurezza, solo con prenotazione e sarà obbligatorio il Green Pass e la mascherina ffp2.

Una visita al Museo dell’Acqua nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua sarà anche possibile visitare, a pagamento, un luogo straordinario nel sottosuolo di Napoli, il Museo dell’Acqua, che si trova nel centro storico di Napoli sotto la Basilica della Pietrasanta: un luogo straordinario creato nel sottosuolo di Napoli.

Un percorso particolarissimo lungo circa un chilometro a 35 metri di profondità nel centro storico, che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla, il primo acquedotto cittadino creato dai greci e ampliato dai Romani tra la zona di Caponapoli e lo sbocco a mare del Chiatamone. Tutte le informazioni per le visite al Museo dell’Acqua alla Pietrasanta a Napoli

