Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 7 al 12 marzo 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 7 a sabato 12 marzo 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 7 a sabato 12 marzo 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

A Napoli Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti – Giovedì 10 marzo – Rossana Valenti – Le donne ed il Mediterraneo “Incontri di Archeologia

Ultima settimana a San Domenico Maggiore per la mostra ‘Durante’ di Cyop&kaf

Visibile gratuitamente fino al 13 marzo 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli la mostra ‘DURANTE’, degli street artist Cyop&kaf, due “maestri” della street Art napoletana, ispirata alla Divina Commedia. ‘Durante’

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio. I prossimi film si terranno al Macadam – Cantiere delle arti e dei mestieri viaggiati di via Castagnola 11 a San Giorgio a Cremano Prossimo film 12 Marzo – Macadam – Io non vedo il mare – di Paola Piscitelli – ore 21 Film gratuiti di qualità

Visite gratuite al Museo Anatomico dell’Università

Si potrà visitare gratuitamente il grande Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che è una delle più importanti ed antiche istituzioni scientifiche del settore. Si trova nel centro storico di Napoli ed è aperto durante la settimana il Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 10:00 – 14:00 il Mercoledì 10:00 – 16:00. Le visite sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria così come il Green Pass. Museo Anatomico dell’Università di Napoli

Bonus a Sorrento: un mese di eventi gratuiti a Sorrento per ricordare Lucio Dalla :“I colori di Lucio”

Dal 4 marzo al 3 aprile 2022 a Sorrento tantissimi eventi tra concerti, musicisti di strada e tanta musica diffusa tour in bici e in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni ecc. “I colori di Lucio”

