La Necropoli di Fescina e Villa Rustica del Torchio: visite straordinarie gratuite nei Campi Flegrei

© FAI

Visite guidate gratuite per scoprire la Necropoli di Fescina e la Villa Rustica del Torchio due importanti siti della zona flegrea poco conosciuti, assieme agli esperti del Gruppo Archeologico Campi Flegrei

Due belle visite guidate gratuite sono state organizzate dal Gruppo Archeologico Campi Flegrei in collaborazione con il Comune di Quarto per darci la possibilità di scoprire due straordinari, ma poco conosciuti, siti archeologici dei Campi Flegrei che si trovano nel Comune di Quarto.

Si potranno infatti visitare, in due date differenti la Necropoli di Fescina e la Villa Rustica del Torchio due importanti siti della zona assieme agli esperti del Gruppo Archeologico Campi Flegrei.

La Necropoli di Fescina è stata segnalata dal FAI, il Fondo Ambiente Italia, tra i Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare mentre la Villa Rustica del Torchio è stata di recente inserita ufficialmente nel prestigioso Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che gestisce tutti i più grandi e famosi monumenti della straordinaria zona Flegrea.

Visita guidata gratuita alla Necropoli di Fescina – domenica 6 marzo 2022 alle ore 16:00

Lungo il tracciato di uno dei diverticoli di via Campana, l’odierna via Brindisi, si trova un’antica necropoli scavata nel corso degli anni Settanta ed Ottanta del ‘900, quando era visibile solo il famoso mausoleo a cuspide, al tempo utilizzato come deposito di attrezzi agricoli. Si tratta di un’area sepolcrale recintata al cui interno si trovano alcuni monumenti funebri. Il mausoleo a cuspide, comunemente indicato come “Fescina”, è la struttura più antica del complesso. Essa si presenta in opera reticolata, si compone di un alto tamburo circolare sormontato da una guglia piramidale a pianta esagonale, copertura rara nella zona flegrea ma molto diffusa nel Mediterraneo orientale durante l’età ellenistica. Visita guidata gratuita con prenotazione obbligatoria- Gruppo Archeologico Campi Flegrei – prenotazione un sms whatsapp o contattare il 388.8352036. – Appuntamento in via Brindisi a Quarto (Na). Maggiori informazioni. E’ obbligatorio indossare la mascherina.

Visita guidata gratuita alla Villa Rustica del Torchio – domenica 27 marzo 2022 dalle ore 16:00 alle 17:00

Un’apertura straordinaria e gratuita della Villa Rustica del Torchio che si trova in via Masullo adiacente in Centro Commerciale Quarto nuovo effettuata con patrocinio morale del Comune di Quarto e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli. Una villa ritrovata solo nel 2006 che è una delle poche che si conserva nei Campi Flegrei. L’edificio presenta un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con porticato su pilastri. Sorta presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C., la struttura presenta varie fasi costruttive e successive modifiche, che testimoniano una continuità di vita fino al IV-V sec. d. C. Il rinvenimento, in alcuni ambienti della villa di un torcularium e di una cella vinaria, consente di ipotizzare che l’edificio fosse un centro di produzione di vino che aveva permesso ai proprietari di arricchirsi, ipotesi sostenuta dalla presenza di un consistente numero di monete rinvenute. Visita guidata gratuita con prenotazione obbligatoria- Gruppo Archeologico Campi Flegrei – prenotazione un sms whatsapp o contattare il 388.8352036. Maggiori informazioni – E’ obbligatorio indossare la mascherina.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.