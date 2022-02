L’ombra di Totò al Teatro San Ferdinando di Napoli

Sulle scene del Teatro San Ferdinando la vita e le storie del Principe Antonio de Curtis in arte Totò raccontato dalla sua celebre controfigura Dino Valdi

Uno spettacolo interessante e particolare andrà in scena dal 22 al 27 febbraio 2022 al Teatro San Ferdinando di Napoli: L’ombra di Totò, scritto da Emilia Costantini su adattamento e regia di Stefano Reali, che racconta agli spettatori la straordinaria storia di Dino Valdi, la sua controfigura, colui che ne ha rappresentato per anni l’ombra di Totò.

Totò ci viene così raccontato in maniera assolutamente inedita da un personaggio sconosciuto a tutti, ma che è stato per molti anni a fianco del grande attore, seguendolo, sostenendolo e spesso sostituendolo, soprattutto quando Totò divenne completamente cieco

Dino Valdi scoperto ai funerali di Totò

Un fatto particolare fece scoprire a tutti la “preziosa” figura di Dino Valdi. A Napoli, nel Rione Sanità, il giorno 17 aprile 1967 durante il funerale di Antonio de Curtis, che era morto due giorni prima a Roma, una donna lanciò un grido, indicando una persona dietro il feretro: “Totò è vivo, non è morto, è resuscitato!” Era in realtà Dino Valdi che dava l’ultimo saluto al suo “principe”

E lo spettacolo teatrale ci conduce lungo un’intervista immaginaria, che traccia una biografia non autorizzata in cui la vita di Totò viene raccontata in modo inedito da colui che ne ha rappresentato per anni l’ombra. Un personaggio sconosciuto ai più ma che è stato per anni a fianco di Totò: Dino Valdi, che si chiamava Osvaldo Natale, è stato infatti la controfigura, affezionata e devota del “Principe” De Curtis.

Uno spettacolo bello interpretato da Yari Gugliucci nel ruolo di Dino Valdi, e da Sara Ricci e Vera Dragone che sarà a Napoli dopo una lunga tournée di successi.

L’ombra di Totò: prezzi, orari e date

Quando: dal 22 al 27 febbraio 2022

Dove: Teatro San Ferdinando, Napoli

Teatro San Ferdinando, Napoli Prezzo biglietto: Nd

Contatti e informazioni: Teatro Mercadante tel. 081.5513396 | e-mail: biglietteria@teatrodinapoli.it – Teatro San Ferdinando tel. 081.292030 / 291878 dal lunedì al venerdi ore 16.00 > 19.00

Evento ufficiale

