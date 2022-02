San Valentino a Carditello con visite guidate e voli su Mongolfiere

Ph Giovanni Musollini - fondazionecarditello.org

Altro weekend da non perdere nel sito borbonico di Carditello vicino Caserta. Due giorni dedicati all’amore con voli vincolati in Mongolfiera, visite speciali alle scuderie e poi visite guidate, passeggiate in pony e tanti eventi per grandi e bambini

Weekend speciale per San Valentino con tanti eventi per adulti e bambini nel sito borbonico di Carditello vicino Caserta. Si inizia sabato, e in occasione del Darwin Day, è anche prevista la visita accompagnata alle Scuderie Borboniche, per ripercorrere la storia evolutiva della pregiata Razza Governativa di Persano, e poi non mancherà l’animazione teatrale con laboratori creativi nel Bosco di Cerri.

Sabato e domenica poi voli vincolati in Mongolfiera in edizione speciale San Valentino, per un’esperienza indimenticabile da condividere con chi ami. Domenica le emozioni raddoppiano e le mongolfiere diventano due. Domenica ci saranno anche delle visite accompagnate ogni ora, dalle 11.30 alle 15.30. Si potrà così conoscere la storia della Reggia borbonica e scoprire le Meridiane, le Scuderie, il Galoppatoio e la Cappella Reale. E per i più piccoli, le passeggiate della domenica mattina in sella ai nostri pony.

Nel Real Sito di Carditello si troverà anche il food truck con prodotti da affettare per una merenda, arance fresche per una salutare spremuta e molto altro. Tutti gli eventi della giornata sono a pagamento.

Programma del weekend 12-13 febbraio 2022

Le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative d’emergenza in vigore e il Green Pass è obbligatorio per chi ha superato i 12 anni di età.

Sabato 12 febbraio

Ore 10 – Forum Carditello – Convegno su invito – Cell. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15 – Visita accompagnata speciale alle Scuderie Borboniche – Prenotazione consigliata – cell. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15 – 18 – Balloon Night – Speciale San Valentino – Ascesa vincolata esclusiva con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte – Prenotazione obbligatoria – Cell. 348 8036204

Ore 15 – 18 – Balloon Night – Volo vincolato in mongolfiera – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com – chiamare sempre prima di recarsi sul posto per conoscere le condizioni meteo Cell. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 16.30 – Buon compleanno Darwin! – Animazione teatrale a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco – Prenotazione consigliata – Cell. 339 8085602 – Mail lamansarda@lamansarda.com

Laboratori ludico-creativi a cura di FdA Event Creator – Cell. 347 3914519 – Mail fdaeventi@gmail.com

Domenica 13 febbraio

Ore 9.30 – 12.30 – Balloon Day | Speciale San Valentino con 2 mongolfiere – Ascesa vincolata esclusiva con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte – Prenotazione obbligatoria – Tel. 348 8036204 Mail volaresullarte@gmail.com

– Ascesa vincolata esclusiva con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte – Prenotazione obbligatoria – Tel. 348 8036204 Mail volaresullarte@gmail.com Ore 9,30 – 12,30 Balloon Day Volo vincolato in mongolfiera – Prenotazione non richiesta Tel. 348 8036204 Mail volaresullarte@gmail.com – chiamare sempre prima di recarsi sul posto per conoscere le condizioni meteo

Ore 10.30 – 13.30 – Pony per bambini – Prenotazione non richiesta – Cell. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata alla Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale – Prenotazione consigliata – Cell. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 14.30 – 17.30 – Balloon Night | Speciale San Valentino con 2 mongolfiere – Ascesa vincolata esclusiva con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte – Prenotazione obbligatoria – Tel. 348 8036204

Ascesa vincolata esclusiva con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte – Prenotazione obbligatoria – Tel. 348 8036204 Ore 14.30 – 17.30 – Balloon Night – Volo vincolato in mongolfiera – Prenotazione non richiesta – chiamare sempre prima di recarsi sul posto per conoscere le condizioni meteo Cell. 348 8036204 Mail volaresullarte@gmail.com

Area pic-nic – Ore 13 – 15 – Prezzo utilizzo tavolo: 15 € – Capienza ciascun tavolo: max. 4 adulti Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: info@fondazionecarditello.org NB. Si accettano prenotazioni pervenute entro le ore 18 di venerdì

Tutti gli eventi sono a pagamento

Maggiori informazioni Fondazione Carditello

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.