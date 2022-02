A Napoli nel museo Darwin-Dohrn «la Settimana dell’Evoluzione» con eventi gratuiti

Tanti eventi gratuiti a Napoli nel nuovo museo nella Villa Comunale per la settimana dell’evoluzione tra incontri con esperti e dibattiti aperti al pubblico ma anche laboratori artistici e giochi didattici per celebrare la storia dell’evoluzione e i suoi padri fondatori

Il Nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) di Napoli ospiterà dal 7 al 13 febbraio 2022 la «settimana dell’evoluzione», un ciclo di incontri con esperti e dibattiti aperti al pubblico ma anche laboratori artistici e giochi didattici per celebrare la storia dell’evoluzione e i suoi padri fondatori da Lamarck a Darwin.

Ben 14 appuntamenti, cui si potrà partecipare gratuitamente sino ad esaurimento disponibilità di posti, presso il Museo Darwin-Dohrn, il nuovo centro scientifico-culturale della Stazione Zoologica dedicato ai due scienziati Charles Darwin e Anton Dohrn.

Nella “Settimana dell’Evoluzione” gli incontri non saranno dedicati solo al celebre Darwin, ma anche a Malthus, Lamarck, Haeckel e von Baer, illustri scienziati che hanno posto le basi della teoria dell’evoluzione.

Si potrà prenotare l’accesso gratuito agli incontri pomeridiani ed alle attività ludiche mattutine previsti durante la settimana al link seguente: “Settimana dell’Evoluzione”

La Settimana dell’Evoluzione al Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

Lunedì 7 febbraio

17,30: Valeria Mele, Giancarlo Nobile, Maurizio Fraissinet, Perché il Darwin Day e la settimana dell’evoluzione

18,30: Christiane Groeben, Darwin, Haeckel e von Baer – tre genitori della Stazione Zoologica

Martedi 8 febbraio

17,30: Sergio Cocozza, A tavola con Darwin

18,30: Iole di Capua & Fabio Crocetta, L’esplorazione della biodiversità marina: da Darwin all’era molecolare

Mercoledi 9 febbraio

17,30: Flavia Salomone e Michelangelo Iossa, Conversazioni sull’origine dell’Uomo: 150 anni dopo Darwin

18,30: Graziano Fiorito, L’espressione delle emozioni

Giovedì 10 febbraio

17,30: Marco Signore, Pagine di pietra

18,30: Marco Ferraguti, 1864 (o 65?) L’Origine delle specie sbarca in Italia

Venerdi 11 febbraio

17,30: Roberto Matteo Giordano, Letture darwiniane

18,30: Marco Ferraguti, L’origine delle specie per Darwin e per noi

Sabato 12 febbraio

10:00-11:00: Andrea Accennato, Disegniamo l’evoluzione

11:00-12:00: Andrea Accennato, Disegniamo l’evoluzione

per garantire il distanziamento non sarà possibile far accedere un numero maggiore di dieci partecipanti ad ora. L’attività si svolgerà al Museo Didattico del Museo Darwin-Dohrn.

Sabato 12 febbraio

17,30: Ferdinando Boero, L’economia della natura, e altre idee sullo sviluppo

18,30: Maria Vittoria Modica, Animali Velenosi e dove trovarli

Domenica 13 febbraio

12,00: caccia al reperto per bambini (6-8 anni) e ragazzi (9-12 anni)

I bambini e i ragazzi, per la durata degli eventi a loro riservati, saranno affidati al personale della Stazione Zoologica e della Fondazione Dohrn e riaccompagnati all’ingresso del Museo alla fine delle attività.

Come in tutte le strutture museali italiane a partire dai 12 anni l’ingresso al Museo è consentito solo previa esibizione del super green pass e tutti i visitatori dovranno indossare mascherine FFP2. Sarà possibile seguire in diretta il ciclo di conferenze dalla pagina Facebook della Stazione Zoologica Anton Dohrn

Maggiori Informazioni – Settimana dell’evoluzione Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.