Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 17 al 22 gennaio 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 17 a sabato 22 gennaio 2022. Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 17 a sabato 22 gennaio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Proiezione gratuita di La Carovana Bianca film documentario sul mondo circense

Martedì 18 gennaio 2022 alle ore 20.30 al Cinema Plaza a Napoli ci sarà l’anteprima napoletana gratuita del film documentario LA CAROVANA BIANCA di Artemide Alfieri e Angelo Cretella, presentato al 62° Festival dei Popoli e al 46° Laceno D’oro. Uno spaccato acuto e gentile di un’umanità in stasi, un microcosmo che si fa specchio di un’intera società travolta dall’imprevisto. Nel tempo sospeso del racconto prendono forma esistenze tanto singolari quanto comuni, colte in un momento di difficoltà che ne rivela la dimensione più umana e resistente. Un inno comunitario alla sopravvivenza. in sala saranno presenti i registi e il cast. Evento gratuito green pass e mascherine ffp2 obbligatorie Maggiori info La Carovana Bianca

Paese mio bello, la Festa del Fuoco: concerto gratuito a Castel dell’Ovo

Lunedì 17 gennaio 2022 a Napoli nelle splendide sale di Castel dell’Ovo si terrà un concerto gratuito da non perdere. Una bella suite napoletana con quattro esponenti della musica classica napoletana quali sono Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi. Un bel concerto gratuito dal titolo Paese mio bello, #suitenapoletana2, La Festa del Fuoco, un concerto a quattro voci da non perdere. Alle chitarre di Michele Bonè e Paolo Propoli, Paese mio bello

La mostra del Comicon Extra “Nero e Le Crociate” nelle Catacombe di San Gennaro

Fino al 31 gennaio 2021 nelle Catacombe di San Gennaro di Napoli sarà visibile gratuitamente la mostra “Nero. Le Crociate e la leggenda del Djinn” a cura di Alessandro di Nocera che è inserita nel cartellone del Comicon Extra, il festival internazionale del Fumetto di Napoli. Il grande successo della serie ha spinto il Napoli Comicon a dedicargli una mostra per far conoscere le sue splendide tavole digitali e una gigantesca mappa che delinea lo straordinario mondo esotico e arcano del fumetto. La mostra “Nero e Le Crociate

Stanze d’Identità Teatrale, spettacolo gratuito a San Domenico Maggiore a Napoli

Nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà uno spettacolo gratuito dal titolo “Stanze d’ Identità Teatrale”, un progetto originale multidisciplinare rappresentato in forma itinerante con la regia di Gigi Di Luca per la produzione de La Bazzarra. Lo spettacolo è un viaggio nelle stanze dell’animo umano, in quelle buie, grigie, ma anche in quelle appassionate, resistenti e ribelli. “Stanze d’Identità Teatrale”,

