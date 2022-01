Lo Schiaccianoci in versione bambini al Teatro Bellini

Uno spettacolo, per bambini dai 5 anni in su, tratto dall’omonimo libro di Dumas, che ispirò Čajkovskij per il suo celebre balletto Lo Schiaccianoci

Il 6 gennaio, alle ore 11.30, al Teatro Bellini ci sarà un simpatico spettacolo per bambini dal titolo Storia di uno Schiaccianoci, tratto dal celebre racconto di Hoffman Lo schiaccianoci e il re dei topi, che ispirò Čajkovskij per il suo celebre balletto Lo Schiaccianoci.

Lo spettacolo è nato da un’idea di Simona Di Maio, per la regia e drammaturgia Sebastiano Coticelli e della stessa Di Maio, che hanno riletto la vicenda della bambina protagonista dal punto di vista dello zio Drosselmayer. Quest’ultimo, inventore di automi e costruttore di marchingegni curiosi, racconta di come la piccola Marie viva un’avventura meravigliosa grazie al piccolo schiaccianoci di legno che riceve in regalo a Natale.

Uno spettacolo accompagnato dalle musiche di Čajkovskij

La visione della storia è accompagnata dalle musiche di Čajkovskij in un gioco di voce e azione che incanta e diverte. Lo spettacolo, con Luca Di Tommaso e Angelica Di Ruocco, è prodotto da Il Teatro nel Baule.

Storia di uno Schiaccianoci è un altro bello spettacolo per bambini al Teatro Bellini che, da settembre, ha dedicato con Bellini Kids, un’intera stagione ad eventi e spettacoli dedicati a bambini e ragazzi

Lo Schiaccianoci per Bambini: prezzi, orari e date