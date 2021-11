The Red Lion di Patrick Marber in scena al Teatro Bellini di Napoli

Ph The red lion Teatro Bellini

Dopo il successo di Don Juan in Soho di Patrick Marber e di Furore tratto dal romanzo di John Steinbeck continua la grande stagione di prosa al Teatro Bellini di Napoli con un altro lavoro di Patrick Marber: The Red Lion

Sarà al Teatro Bellini di Napoli dal 16 al 21 novembre 2021 un altro grande lavoro di Patrick Marber, The Red Lion: sul palco Nello Mascia, Andrea Renzi e Simone Mazzella. The Red Lion è un altro grande lavoro del drammaturgo, attore e regista britannico, Patrick Marber che arriva quest’anno al Teatro Bellini dopo il successo di Don Juan in Soho che ha aperto la stagione degli spettacoli di prosa nel teatro napoletano.

Stavolta con The Red Lion, per la regia di Marcello Cotugno, vedremo con ironia e spietatezza il mondo pieno di contraddizioni e ambizioni del calcio dilettantistico.

Il mondo del calcio dilettantistico a Napoli come in Inghilterra

Tutta la vicenda ruota attorno ad un giovane talento e vede l’allenatore e l’anziano factotum della squadra che cercano di trarre profitto dalle sue capacità ignorando i problemi del ragazzo.

Un testo attuale e graffiante ma allo stesso tempo poetico che è stato ambientato in una provincia della Campania evidenziando così l’universalità dei temi trattati e annullando la distanza con i testi anglosassoni, luoghi dove c’è anche, come da noi una passione sfrenata per il calcio.

Tre bravi interpreti che daranno voce alle anime perse che si confrontano e si scontrano nel logoro e affascinante backstage di un campetto malridotto di provincia. Una riflessione amara e profonda sulla lealtà, sul senso di appartenenza e sui sogni e le sconfitte di tutti noi.

The Red Lion: prezzi, orari e date

Quando: dal 16 al 21 novembre 2021

dal 16 al 21 novembre 2021 Dove: Teatro Bellini Napoli

Teatro Bellini Napoli Orari spettacoli: feriali h. 20:30, mercoledì h. 17:30, sabato h. 17:30 e 20:30, domenica h. 18:00

feriali h. 20:30, mercoledì h. 17:30, sabato h. 17:30 e 20:30, domenica h. 18:00 Prezzo biglietto: a partire da 20€ – Under29 a 15€ migliore posto disponibile

a partire da 20€ – Under29 a 15€ migliore posto disponibile Contatti e informazioni: Teatro Bellini

