Il Requiem di Mozart al Teatro di San Carlo a Napoli

La straordinaria Messa da Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart al Teatro di San Carlo a Napoli, l’ultima composizione dal grande musicista. Un’opera rimase incompiuta per la morte di Mozart e che fu completata dall’amico e allievo Franz Xaver Süssmayr

Si terrà mercoledì 27 ottobre 2021 al Teatro di San Carlo a Napoli lo straordinario Requiem di Mozart, inizialmente previsto per il giorno 29 ottobre al Duomo di Napoli. La Messa di requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart vedrà impegnati l’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo diretti dal Maestro Josè Luis Basso.

La Messa è il secondo appuntamento del Teatro di San Carlo in omaggio al Santo Patrono della città di Napoli, San Gennaro. Grande successo per il primo appuntamento, il concerto speciale e gratuito nel Duomo di Napoli del 30 settembre che ha visto sempre il maestro José Luis Basso dirigere l’Orchestra e Coro del Massimo napoletano nella straordinaria Cantata per San Gennaro di Gaetano Manna, una prima esecuzione in tempi moderni.

Il Requiem di Mozart al San Carlo

Il Concerto Messa di requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart vedrà sul palco del Massimo napoletano altre al Direttore, José Luis Basso, anche il Soprano Selene Zanetti, il Mezzosoprano Marianna Pizzolato, il Tenore Antonio Poli e il Basso Mirco Palazzi assieme all’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo.

Un’opera straordinaria la Messa da Requiem che fu l’ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart. L’opera rimase incompiuta per la morte del grande musicista, avvenuta il 5 dicembre 1791, a soli 35 anni, e fu completata successivamente dall’amico e allievo Franz Xaver Süssmayr.

Mozart ricevette da un non ben identificato cliente l’incarico di scrivere una messa da requiem. Ma, tornato a Vienna si ammala, e dà la precedenza ad altre opere scrivendo ogni tanto altre parti del Requiem. Muore poco dopo senza completare il Requiem che fu completato da Süssmayr ma che è, comunque, un opera stupenda e vera sintesi di antiche tradizioni di musica sacra.

Requiem di Mozart: Date, orari e prezzi

Quando : mercoledì 27 ottobre 2021

: mercoledì 27 ottobre 2021 Dove: T eatro di San Carlo, via San Carlo 98/f , Napoli

eatro di San Carlo, via San Carlo 98/f , Napoli Prezzo biglietto: da 20 a 30 € under 30 15-20 €

da 20 a 30 € under 30 15-20 € Contatti e informazioni: Info. 0817972331 Evento ufficiale

