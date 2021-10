Spettacolo itinerante sulla storia del Regno di Napoli nelle sale della Reggia di Portici

Ph Antonio Ruocco Karma Arte Cultura Teatro

Uno spettacolo in costume d’epoca e itinerante tre le bellissime sale della Reggia di Portici che ci farà rivivere la grande storia del Regno di Napoli

Domenica 24 ottobre 2021, alle ore 12,15 si terrà un interessante spettacolo itinerante nelle straordinarie sale della Reggia di Portici che ci farà rivivere la grande storia del Regno di Napoli.

L’evento, che ha già riscosso un grande successo la settimana, scorsa è organizzato dal MUSA, i Musei della Reggia di Portici, e dall’Associazione Karma Arte Cultura Teatro.

La grande storia del Regno di Napoli, da Carlo di Borbone a Ferdinando II

Periodo glorioso per Napoli con un grande regno che verrà riproposto in un viaggio attraverso i 100 anni di grande storia dagli attori, in costume d’epoca, della Compagnia Karma. Nella ristrutturata Reggia di Portici, accompagnati da una dama, sarete condotti in uno spettacolo itinerante che ci farà rivivere la storia del regno attraverso le belle sale della reggia di Portici.

Si inizia dalle origini conoscendo Re Carlo di Borbone e la regina Maria Amalia, fino ad arrivare a Re Ferdinando II e Papa Pio IX. Durante il viaggio, si incontrerà Re Ferdinando di Borbone, il fratello demente Filippo, ma anche Lady Hamilton e Gioacchino Murat, Bernardo Tanucci e il principe di San Nicandro.

La bella storia di “un Regno che fu grande” presentata nel palazzo reale voluto da Re Carlo di Borbone.

Spettacolo itinerante a Portici: prezzi, orari e date

Quando: domenica 24 ottobre 2021, alle ore 12,15

Reggia di Portici, viale Università Portici Napoli

Reggia di Portici, viale Università Portici Napoli Prezzo biglietto: 17,00 Euro compreso di biglietto d’ingresso e parcheggio interno. Ridotto 10.00 euro bambini 6-10

17,00 Euro compreso di biglietto d'ingresso e parcheggio interno. Ridotto 10.00 euro bambini 6-10

Informazioni e Prenotazione Obbligatoria al 3427329719 – Per partecipare allo spettacolo è necessario essere in possesso di Green Pass come da normativa vigente.

