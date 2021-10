Cantine Aperte in Campania: degustazioni, passeggiate e picnic nei vigneti

Continuano fino a fine ottobre gli appuntamenti organizzati dal Movimenti Turismo del Vino con alcune aziende che partecipano anche in Campania tra visite guidate, assaggi, passeggiate tra i filari, pic nic, pranzi e tanto altro, sempre con prenotazione obbligatoria

Fino a fine ottobre 2021 continuano anche in Campania gli appuntamenti di Cantine aperte in Vendemmia organizzati dal Movimenti Turismo del Vino per farci conoscere la bellezza dei vigneti della nostra regione e di tutta l’Italia. Un evento che coinvolge ogni anno tantissimi appassionati che avranno la possibilità di visitare vigneti e cantine, conoscere e dialogare con i produttori e acquistare i loro straordinari prodotti.

Giornate particolari che ci consentiranno la riscoperta dei nostri territori e delle tradizioni, vivendo delle esperienze particolari tra le vigne per conoscere i luoghi dove cresce la vite e nasce il vino.

Cantine Aperte 2021 in sicurezza in Campania per questi appuntamenti

E dopo un anno difficile il Movimento Turismo del Vino riapre le Cantine e le Aziende associate e in sicurezza. Per Cantine Aperte in Vendemmia si dovranno osservare delle regole prestabilite per partecipare come Green Pass, prenotazione obbligatoria, piccoli gruppi per le visite e le passeggiate, dispositivi di protezione come mascherine e il rispetto delle normative previste.

Gli Appuntamenti in Campania del Movimenti Turismo del Vino

Quest’anno il Movimenti Turismo del Vino ha organizzato una pagina facebook che raccoglie le proposte delle varie aziende e cantine della Campania. Li ci sono gli eventi aggiornati e le nuove proposte. Di seguito troverete un elenco indicativo delle aziende che partecipano e poi sulla pagina comune troverete i vari eventi organizzati.

Cantine Mastroberardino – Le Cantine Mastroberardino organizzano giornate ambientate nella tenuta Mastroberardino di Mirabella Eclano (AV) tra le vigne di Aglianico e Falanghina nella splendida cornice del Radici Resort. Le prossime date sono Sabato 23 Ottobre e Sabato 30 Ottobre 2021. In linea di massima il programma di ciascuna giornata prevede attività dalle Ore 10.00 alle ore 13:00 con pranzo e degustazione (riservata agli adulti) dei vini di casa Mastroberardino DOC. Costi: Euro 45,00 (menu adulti) Euro 25,00 (menu bambini). È richiesta la prenotazione. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente e a tutti i partecipanti sarà richiesta l’esibizione del Green Pass, Prenotazione obbligatoria. Programma di massima da confermate presso Cantine Mastroberardino Via Manfredi 75/81 Atripalda (AV) tel. 0825614111

Tenute Cavalier Pepe – Fino a domenica 24 ottobre la Tenuta Cav. Pepe di Sant'Angelo all'Esca (Av) prevede attività con gli ospiti dalle Ore 10.45 al pranzo delle 13.00 e poi nel pomeriggio con una visita guidata in cantina (da confermare) Costi 55 euro per adulto e poi 45 euro per ragazzi sotto 18 anni (menu adulto senza vino) e poi bambini 35 o 25 euro – Green Pass e Prenotazione obbligatoria Programma di massima da confermate presso Tenute cav. Pepe Via Francesco De Santis, SNC 83050 Sant'Angelo all'Esca (Av). Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell: 3493172480

– la Tenuta Cav. Pepe di Sant’Angelo all’Esca (Av) prevede attività con gli ospiti dalle Ore 10.45 al pranzo delle 13.00 e poi nel pomeriggio con una visita guidata in cantina (da confermare) Costi 55 euro per adulto e poi 45 euro per ragazzi sotto 18 anni (menu adulto senza vino) e poi bambini 35 o 25 euro – Green Pass e Prenotazione obbligatoria Programma di massima da confermate presso Tenute cav. Pepe Via Francesco De Santis, SNC 83050 Sant’Angelo all’Esca (Av). Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell: 3493172480 Altre Iniziative

