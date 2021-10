Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 15 al 17 ottobre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel salernitano e nel beneventano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici locali a Colliano (SA)

Tre giorni di festa a Colliano, nel salernitano il 1, e 2021 perché ritorna, dopo un anno di pausa dovuta all’emergenza in corso, la grande Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici locali. Un grande evento che riparte in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Previsti per la Mostra Mercato del Tarfufo a Colliano (SA) tanti stand di produttori ed espositori in Piazza Epifani e lungo il Viale Terlizzi nei tre giorni dell’evento. In mostra, e in vendita, sia il rinomato tartufo e i prodotti tipici locali ma ci saranno anche stand di artigianato e poi convegni e mostre, ma anche spettacoli e giochi per bambini. Non mancherà, in sicurezza, la degustazione dei piatti tipici collianesi a base di tartufo, che sarà effettuata in un’area al coperto con anche degustazioni di tante altre specialità gastronomiche. Con riferimento alle normative vigenti le degustazioni saranno consentite solamente a chi è in possesso di Green Pass. A Colliano è disponibile anche un’area camper per i visitatori. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Colliano

Incontro con la Castagna ad Arpaise (BN)

Il 16 e 17 ottobre 2021 una festa per stare assieme e per gustare tante castagne e prodotti locali ad Arpaise in provincia di Benevento, una grande festa in Contrada Russi di Arpaise, e sarà la 26esima edizione di una festa che non si chiamerà “sagra” ma un “Incontro con la Castagna”. Due giorni di festa comunque ad Arpaise, nel rispetto delle normative vigenti, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 con due eventi aperti al pubblico, ma con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 345 600 4830. Sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 20.00 ci sarà un appuntamento con caldarroste e cucina tipica con castagne e prodotti locali che si ripeterà anche Domenica 17 ottobre ma dalle ore 12.30. In entrambe le giornate ci sarà la musica dal vivo di Romeo Russo. Una festa ad Arpaise organizzata dalla locale Pro Loco, con tante degustazioni di ottime castagne, cucina del luogo e buon vino con prodotti tipici e nel rispetto delle normative vigenti. Infatti la partecipazione alla festa dev’esser prenotata al numero 345 600 4830, l’accesso ai luoghi della manifestazione sarà consentito con il Green Pass come previsto dalle normative vigenti, sarà obbligatorio indossare la mascherina e vige il divieto di assembramento e il distanziamento tra le persone. Maggiori informazioni

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

16 e 17 ottobre – Pietralcina (BN) – Oktoberfest all’eco Parco A rivolta – A Pietralcina a Ottobre tempo di castagne ma anche di birra. e sabato 16 e domenica 17 ottobre dalle 19 due giornate di festa con buona birra, prodotti locali e castagne. Sabato alle 22 gli Atleti in concerto e domenica dalle 20,30 gli @SFESSANIA saranno presenti all’ Oktoberfest, organizzato da Coperativa di Comunità ILEX, nel bellissimo parco di ‘A Reevota . Il Parco è stato inaugurato questa estate dalla Cooperativa ed è un Eco-parco nella Villa Comunale del “paesello di PadrePio. Una villa in disuso da anni, un gruppo di giovani con idee innovative, volenterosi di migliorare la propria terra, e così è nata l’idea di realizzare un eco-villaggio, basato sulla sostenibilità ambientale e relazionale , all’interno della vecchia villa comunale (abbandonata dalla terribile alluvione che colpì Benevento nel 2015), recuperando e mettendo a nuovo alcuni vecchi spazi già presenti, come il chiosco, le aree giochi e pic-nic, e creando nuovi servizi, come uno spazio dedicato a laboratori ed eventi, e la realizzazione di un parco avventura a tema con percorsi aerei a diverse altezze. Maggiori informazioni

14 e 15 ottobre 2021 – Edenlandia Napoli – Festa della birra – Per due weekend a Napoli all'Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli che offre l'ingresso gratuito, si terrà una bella Festa della Birra con le atmosfere dell'Oktoberfest che si trasferiscono a Fuorigrotta. Nei giorni di festa si potrà bere e divertirsi nel ristorante Cusamè e dal gustossimo Pios pollo allo spiedo e ci saranno sempre fiumi di birra a volontà e tanto divertimento con birra che arriva direttamente da Monaco di Baviera, la Paulaner. la bionda da bere per eccellenza. Per la Festa della Birra all'Edenlandia ci saranno anche due menù particolari – Menu: Pizza+Birra Paulaner 11€ (pizza a scelta tra margherita o semplice) – Menu: 1/2 Pollo allo spiedo con patate (o box di pollo fritto) e Birra Paulaner 11€ ( o potete scegliere solo Birra 5€). – L'ingresso la Parco dei divertimenti è sempre gratuito e le giostre sono disponibili ad un prezzo di 2 o 3 euro. Maggiori informazioni

