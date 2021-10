Concerto della Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi alla Federico II di Napoli

Chiude alla grande Unimusic 2021, il Festival realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli con un concerto da non perdere

Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 19:30, presso il Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli, in Via Paladino 39, ci sarà l’ultimo concerto di Unimusic Le sorelle di Mozart con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Un appuntamento musicale particolare ed un originale concerto tutto dedicato a musiche di compositrici di ieri e di oggi.

Le sorelle di Mozart, un concerto particolare

Sabato la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi ci proporrà una bella Sinfonia romantica di Louise Farrenc, compositrice francese dell’‘800 che, nonostante la grande ammirazione dei suoi contemporanei, molto dovette lottare per ottenere un riconoscimento professionale pari a quello dei suoi colleghi maschi.

Poi ascolteremo anche la particolare Cavalcata grottesca di Emilia Gubitosi, colta esponente della scuola napoletana del ‘900 e non mancherà un brano orchestrale intorno al mito di Medea della romana Silvia Colasanti (classe 1975) e l’intenso In memoriam della compositrice albanese Lejla Agolli (classe 1950) un brano che la Nuova Orchestra Scarlatti ha eseguito in prima esecuzione assoluta in Vaticano in occasione del Giubileo delle Donne del 2000.

Beatrice Venezi, nota e affermata artista internazionale, incontrerà prima del concerto alle ore 18:15 gli spettatori del concerto che desiderano partecipare, anticipandosi per parlare del suo ultimo libro e presentare il programma musicale.

Unimusic concerto di chiusura: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 19:30

Dove: Cortile delle Statue dell'Università Federico II Via Paladino 39, Napoli

Cortile delle Statue dell’Università Federico II Via Paladino 39, Napoli Prezzo biglietto: 10 euro + prevendite

10 euro + prevendite Contatti e informazioni: Biglietti disponibili su azzurroservice e presso i punti vendita autorizzati. Informazioni su Nuova Orchestra Scarlatti 0812535984, info@unimusic.it

