UniMusic, il Festival della Musica della Federico II di Napoli | Programma 2021

Torna a Napoli UniMusic il Festival della Musica e della Cultura, un grande evento musicale nei luoghi più belli di Napoli organizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti assieme all’Università Federico II. Inoltre con i biglietti dei concerti entrata gratuita nei musei universitari

Si terrà a Napoli dal 10 settembre al 2 ottobre 2021 la terza edizione di UniMusic il Festival della Musica e della Cultura 2021 organizzato sempre dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’.

UniMusic ci proporrà la bella musica della Nuova Orchestra Scarlatti in alcuni tra i luoghi più belli di Napoli, come il Complesso dei SS. Marcellino e Festo e della Università Federico II come il Cortile delle Statue.

Un festival da non perdere che ci propone la bella musica dal vivo della Nuova Orchestra Scarlatti con interessanti concerti ad un prezzo (indicativo) che va dai 5 ai 10 euro più la prevendita. Da tener presente anche una particolare offerta della Federico II che consentirà, in alcuni giorni, ai partecipanti ai concerti di visitare gratuitamente i suoi importanti musei,

UniMusic 2021 – Programma concerti

Venerdì 10 settembre – ore 19.30 – Cortile delle Statue della Federico II – concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior. 146 giovani elementi, divisi in due gruppi orchestrali diretti dal M. Gaetano Russo, si alterneranno sulla scena eseguendo dal Te Deum di Charpentier a My Fair Lady, da Nimrod di Elgar alla Sinfonia dalla Giovanna d’Arco di Verdi. I due gruppi si uniranno poi nel finale con il Notturno e la Marcia nuziale di F. Mendelssohn.

Domenica 12 settembre – alle ore 19.30 – Cortile delle Statue – "Napoli Capitale". La Nuova Orchestra Scarlatti – musiche di Alessandro Scarlatti, Traetta, Cimarosa, Mercadante e Donizetti. Basso: Filippo Morace. Primo violino concertante: Luigi De Filippi.

Domenica 19 settembre – alle ore 19.30 – Cortile delle Statue: -Tango Sensations, musiche di Gardel e Piazzolla con la Nuova Orchestra Scarlatti e Luigi De Filippi violino solista e direttore.

Giovedì 23 settembre – alle ore 19.30 – Cortile delle Statue – Concerto dell'Orchestra Scarlatti Young, musiche di Schubert e altri.

Venerdì 24 settembre – alle ore 17.30 – Complesso di San Marcellino e Festo – Suoni dall'Europa, appuntamento in occasione della "Notte dei Ricercatori".

Domenica 26 settembre – alle ore 19.30 – Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: Interplay, programma per quattro clarinetti proposto dallo Strange Clarinet Quartet.

– Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: Interplay, programma per quattro clarinetti proposto dallo Strange Clarinet Quartet. Sabato 2 ottobre – alle ore 19.30 – Cortile delle Statue – Le sorelle di Mozart, excursus attraverso la creatività musicale al femminile, da Clara Schumann a Sofia Gubajdulina, con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi.

Nel programma del Festival ci saranno anche altri due interessanti eventi:

Open Music , prove aperte dei gruppi cameristici della Comunità delle Orchestra Scarlatti, che si terranno il 17 e 28 settembre 2021 alle 19,30 presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo.

, che si terranno il 17 e 28 settembre 2021 alle 19,30 presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo. Musica & Musei, in collaborazione con i Musei Scientifici delle Federico II. Con i biglietti dei concerti entrata gratuita nei musei universitari nei giorni 16, 23 e 30 settembre 2021 dalle ore 09.00 alle 13.30.

Maggiori informazioni – UniMusic 2021

