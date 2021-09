4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 13 al 18 settembre 2021 – Lunedì di Napoli da Vivere

© Marco Criscuolo per Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 settembre 2021. Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 13 a sabato 18 settembre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Film gratuiti nel Cortile di San Domenico Maggiore a Napoli

Gratis – Una bella rassegna gratuita di film sotto le stelle si terrà nel Centro Storico di Napoli nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore fino al 15 settembre 2021 con posti prenotabili sul sito Eventbrite. I prossimi film – lunedì 13* – LA VITA NUDA Alfonso Postiglione (Italia, 2021 – 105′) – martedì 14 – NOMAD – IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN Werner Herzog (Gran Bretagna, 2019 – 85′) – mercoledì 15* – IL LADRO DI CARDELLINI Carlo Luglio (Italia, 2020 – 90′)

Maggiori informazioni – Film gratis a San Domenico Maggiore

MAD for Naples: una mostra gratuita a Castel dell’Ovo a Napoli

Una bella mostra internazionale di arte contemporanea si terrà nello splendido Castel dell’Ovo, nella Sala delle Carceri, fino al 13 settembre 2021, con ingresso gratuito.

Maggiori informazioni – MAD for Naples

Spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino

C’è la direzione artistica di Maurizio de Giovanni per la bella rassegna teatrale gratuita fino a ottobre al Maschio Angioino di Napoli con tanti grandi attori. In settimana:- Giovedì 16 settembre 21:00 – “FIMMINE” con ANNA CINZIA VILLANI DI ANNA CINZIA VILLANI E FABIO TOLLEDI – Venerdì 17 settembre 21:00 – “VIA D’AMELIO 19, CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA” Produzione ARTETECA – Sabato 18 settembre ORE 20:00 ED ORE 21:00 – “PULCINELLA AL MASCHIO ANGIOINO” Compagnia dei burattini del MAESTRO A. FERRAIOLO

Maggiori informazioni – spettacoli teatrali gratuiti

Aperture speciali di sera del MANN di Napoli (ingresso 2 €)

Fin al 16 settembre 2021 il giovedì sera il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si potrà visitare a soli 2 euro con anche tanti eventi. I giovedì del MANN

