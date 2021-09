Le Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 settembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti luoghi particolari della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Questo weekend dal 10 al 12 settembre, ci aspetta un evento nel Sannio e uno vicino Napoli ma vi diamo anche qualche altra segnalazione. Sempre simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Aria di Festa dell’uva a Solopaca (BN)

Un evento che si svolgerà a Solopaca dove in questo periodo si svolgeva la tradizionale Festa dell’Uva con sfilate dei carri allegorici e tanto altro. Quest’anno, nei giorni 11 e 12 settembre si svolgerà Aria di Festa dell’uva a Solopaca un evento per la ripartenza della Festa dell’uva che quest’anno sarà diversa, ma con lo spirito di sempre e senza la tradizione sfilata di carri allegorici. Comunque durante la manifestazione sarà possibile apprezzare la migliore produzione vitivinicola di Solopaca e del Sannio, attraverso la presenza di tante cantine che presenteranno i loro prodotti. Le cantine saranno aperte e si potranno visitare. Sarà anche possibile prenotare presso i ristoranti ed agriturismi Menù turistici e degustazioni di prodotti tipici.

Programma della festa

Sabato 11 Settembre 2021

Dalle ore 09:00 – PEDALATA NELLE TERRE DEL D.O.C. – Escursione in bici MTB attraverso i vigneti e i maggiori luoghi d’interesse nelle terre del Sannio DOC. – Possibilità di noleggio bici e-bike su prenotazione. (Raduno e partenza: Ponte Maria Cristina)

Ore 19:00 – APERTURA MOSTRE D’ARTE, FOTOGRAFIE, VIDEOPROIEZIONI NEI PALAZZI STORICI (Corso Cusani, Via Procusi, via Roma, corso Umberto I,)

Ore 22:00 – SPETTACOLO MUSICALE – Anemantìca in concerto (Piazza Vittoria)

Domenica 12 Settembre 2021

Dalle ore 10:00 – APERTURA MOSTRE D’ARTE NEI PALAZZI STORICI

Esposizione di carri tradizionali e opere artistiche realizzate con l’uva

Apertura Piazza Tradizione – esposizione e vendita prodotti tipici dei territori del Sannio (Corso Cusani, Via Procusi, Piazza Vittoria, via Roma, corso Umberto I)

Dalle ore 11:00 – A Spasso col Duca – Palazzi, vicoli e piazze, scorci inediti e i racconti di guide d’altri tempi svelano i segreti di un paese dal cuore genuino e popolare. Evento su prenotazione. Gruppi max 10/15 persone. Orari partenza gruppi ore 11:00, ore 12:00- (Raduno e partenza: Largo Castel San Martino)

Dalle ore 16:00 – VERNICE SU UVA – Realizzazione di pannelli artistici su uva, a cura dello Street Artist BIODPI – (Palazzo Ducale, Piazza San Martino)

Ore 17:00 – ESIBIZIONE GRUPPO FOLK ‘A Ziarella

Ore 22:00: SPETTACOLO MUSICALE – Trementisti in concerto (Piazza Vittoria)

Maggiori informazioni – Evento Ufficiale

La Sagra del Pesce 2021 ad Ercolano (NA)

Anche nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2021 ad Ercolano, nell’area del Parcheggio Europeo degli Scavi di Ercolano, in via in via dei Papiri Ercolanesi, si terrà La Sagra del Pesce organizzata dai Volontari della CRI, la Croce Rossa Italiana. Un appuntamento molto amato e atteso da tante persone che si terrà grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ercolano, un bell’evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce fresco, accompagnati da musica e intrattenimento.

Programma della Festa

L’evento si terrà nei giorni previsti (salvo allerta meteo) ad Ercolano, nell’area del Parcheggio Europeo a partire dalle ore 20.30. La Sagra del Pesce è organizzata dai Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ercolano e il ricavato sarà devoluto in beneficenza e utilizzato per promuovere attività anti- pandemia. Un evento dove l’organizzazione curata dai volontari CRI promette tante prelibatezze a base di pesce fresco, con serate con musica e intrattenimento.

Condizioni per accedere all’evento

L’evento è organizzato dai Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ercolano, e si terrà nel pieno rispetto delle norme di emergenza in vigore. Per partecipare all’evento sarà necessario essere in possesso ed esibire il GreenPass all’ingresso e prenotare per garantirsi un posto a sedere nell’orario indicato. Per prenotare si può inviare una mail a sagracriercolano@gmail.com o telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3312730274 – Evento Ufficiale

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

Dal 10 al 12 settembre – San Marco Evangelista ( CE) – Bufala Village 2021 – Il Bufala Village, è la grande festa della Buona mozzarella di Bufala della Campania. Una festa di tre giorni con degustazioni, eventi, spettacoli, momenti didattici, dimostrazioni di show cooking e filatura di mozzarella che si terrà dal 10 al 12 settembre 2021. Tre giorni di degustazioni con eventi e spettacoli presso l’A1 Expó, il polo fieristico a San Marco Evangelista (Caserta) – Maggiori informazioni

Il Bufala Village, è la grande festa della Buona mozzarella di Bufala della Campania. Una festa di tre giorni con degustazioni, eventi, spettacoli, momenti didattici, dimostrazioni di show cooking e filatura di mozzarella che si terrà dal 10 al 12 settembre 2021. Tre giorni di degustazioni con eventi e spettacoli presso l’A1 Expó, il polo fieristico a San Marco Evangelista (Caserta) – Dal 10 al 12 settembre – Cicciano (NA) – Festa della Birra – Tre giorni di festa a Cicciano in Piazza Mazzini i giorni 10-11-12 settembre 2021 con tante specialità di cibo, intrattenimento e… fiumi di birra. Un vero villaggio con 15 casette di legno con tante specialità e ben 5.000 mq di esposizione per la feta della birra che inizia ogni sera alle 18,30. Con artisti di strada, animazione, gruppi musicali e Dj set ogni sera dalle 23. Attività organizzate nel rispetto delle normative correnti. Maggiori informazioni

– Tre giorni di festa a Cicciano in Piazza Mazzini i giorni 10-11-12 settembre 2021 con tante specialità di cibo, intrattenimento e… fiumi di birra. Un vero villaggio con 15 casette di legno con tante specialità e ben 5.000 mq di esposizione per la feta della birra che inizia ogni sera alle 18,30. Con artisti di strada, animazione, gruppi musicali e Dj set ogni sera dalle 23. Attività organizzate nel rispetto delle normative correnti. Sabato 11 Settembre 2021 – San Potito Ultra (AV) – “Park Music & food Festival”. previsto il 4 ma rinviato al giorno 11 settembre si terrà ” Park Music & food Festival” che nasce dal desiderio di riportare nella splendida cornice del Parco Primo Maggio di San Potito Ultra la musica live con tanti artisti Campani con anche Gnut e Sollo. Non mancherà il buon cibo e gli ottimi vini provenienti dalle aziende locali. Inizio ore 19 ingresso e consumazione 5€ Necessario Green Pass – Evento ufficiale

