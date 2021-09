Settembre al Borgo a Casertavecchia: il festival gratuito diretto da Enzo Avitabile

Tanta musica, arte, teatro, letteratura per quattro serate nello splendido borgo medievale di Casertavecchia con spettacoli, presentazioni di libri, mostre e concerti gratuiti di Colapesce e Dimartino, Gianluca Petrella, Arisa e Simona Molinari

Si terrà da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2021 a Casertavecchia la 49esima edizione del festival Settembre al Borgo, diretto da Enzo Avitabile. Anche quest’anno non mancherà un ricco programma tra musica, arte, teatro, letteratura e che animerà per quattro serate il borgo medievale di Casertavecchia con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, mostre e tanto altro.

A Settembre al Borgo 2021 tra gli ospiti più attesi Colapesce e Dimartino, Gianluca Petrella con il progetto Cosmic Renaissance, Arisa e Simona Molinari. In questi giorni si sta svolgendo anche l’anteprima del festival con la rassegna il Borgo dei Libri.

Settembre al Borgo 2021

Dalle ore 19:00 alle ore 20:00, wine talk experience Calici al Borgo tutti i giorni dedicata ai grandi vini campani e casertani. Di seguito il programma dei principali eventi:

9 Settembre 2021

19:00 La Mezzasera, Villetta Giardino Frazione Sommana l’evento Taranterrae, suoni e danze tradizionali

21:00 presso il Teatro della Torre – Colapesce e Dimartino, Musica Leggerissima.

10 Settembre 2021

19:00 La Mezzasera, Palazzo Masella Frazione Casola, Augusto Ferraiuolo, i racconti meravigliosi. Live session. Fiabe e storie popolari casertane.

21:30 presso il Teatro della Torre – Gianluca Petrella Cosmic Reinassance.

11 Settembre 2021

19:00 La Mezzasera Palazzo Buzzo, frazione Pozzo Vetere Gino Licata, cartoline (live)

21:30 presso il Teatro della Torre – Arisa, Ortica special tour.

12 Settembre 2021

19:00 La Mezzasera, presso la chiesa San Marco Evangelista, a Casola, Giovanni Esposito, Il Baciamano di Manlio Santanelli, con Susy Del Giudice e Giulio Cancelli, regia di Giovanni Esposito

19:30 presso Largo delle Torre !Il Carro dei Comici! adattamento in versi de La Lucilla Costante di Silvio Fiorillo a cura de La Mansarda

21:30 presso il Teatro della Torre Simona Molinari Last summer night.

Oltre agli eventi citati ci saranno anche le seguenti mostre ed esposizioni.

“I miei occhi raccontano”, personale del fotografo casertano Ciro Santangelo allestita negli spazi della Chiesa dell’Annunziata.

allestita negli spazi della Chiesa dell’Annunziata. “Dialoguefive” a cura di Maurizio Esposito all’antica dimora Santa Maria del Pozzo di Pozzovetere,

all’antica dimora Santa Maria del Pozzo di Pozzovetere, Africa del Nord” mostra fotografica “di Patrizia Posillipo presso il Duomo di Casertavecchia

presso il Duomo di Casertavecchia “Volti e storie di Caserta Antica” allestita al Boutique Hotel Palazzo dei Vescovi e realizzata grazie al contest 2020 promosso dal festival.

Tutte le iniziative e gli eventi in programma di Settembre al Borgo sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili e nel rispetto delle normative in vigore. Per partecipare ai concerti al Teatro della Torre è necessario prenotare sul sito Eventbrite e munirsi del Green Pass.

Settembre al Borgo: prezzi, orari e date

Quando: Dal 9 al 12 Settembre 2021, dalle ore 19:00

Dal 9 al 12 Settembre 2021, dalle ore 19:00 Dove: Borgo Casertavecchia (CE) e zone vicine

Borgo Casertavecchia (CE) e zone vicine Prezzo biglietto: Eventi gratuiti prenotazione concerti su Eventbrite

Eventi gratuiti prenotazione Contatti e informazioni: sito ufficiale e programma completo info.settembrealborgo@gmail.com

