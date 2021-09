MAD for Naples: mostra gratuita di arte contemporanea a Castel dell’Ovo a Napoli

Una bella mostra internazionale di arte contemporanea che si terrà nello splendido Castel dell’Ovo, nella Sala delle Carceri, con 19 nuovi artisti, provenienti da Austria, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Perù, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Svizzera

Si chiama MAD for Naples and for Somma Vesuvio “San Gennaro, ‘o Vesuvio, ‘e Miracoli” la 2 edizione di una bella mostra internazionale di arte contemporanea che si terrà nello splendido Castel dell’Ovo, nella Sala delle Carceri, dal 3 al 13 settembre 2021, con ingresso gratuito.

Una seconda edizione 2018-2021 che è una straordinaria esperienza di “contaminazione” con il respiro internazionale di 19 nuovi artisti, provenienti da Austria, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Perù, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Svizzera e … Napoli, “a testimonianza” della nostra città.

Nello scenario magico della Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo la loro esperienza, raccontata attraverso le singole e diversificate opere, offre uno sguardo internazionale sul mondo contemporaneo delle arti visive, un approccio, arricchito di nuovi “saperi e sapori”, impressioni, sensazioni, ricordi, emozioni, testi e immagini, a sottolineare l’apprezzamento per l’arte di vivere e l’importanza di “venire per capire” la nostra particolare filosofia di vita. Vernissage Sabato 4 settembre alle ore 16.30.

Mad for Naples and for SommaVesuvio a Castel dell’Ovo

Mad for Naples è un progetto organizzato da Monteoliveto Gallery con l’Associazione Vesuviani in Cammino.

Gli artisti in mostra sono: Thérèse Boisclair, Talia Duclos, Lis Engel, Danisa Glusevic, Martin Randall Joyce, Kerstin Kager, Alexandra Khan, Bénédicte Klene, Andrea Lu, Jana Masik, Micaela Pagener, Volkmar Petermann, Sanne Rasmussen, Cynthia Ruse, Annette Schreiber, Serenella Sossi, Gabriella Taranto, Christiane Tureczek, Fu Wenjun, Yolaine Wuest.

La mostra “MadforNaples and forSommaVesuvio”, resterà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (orario di uscita) I festivi e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 13:00 Ingresso libero: Maggiori informazioni gmonteoliveto@gmail.com

