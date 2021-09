Festival delle Ville Vesuviane 2021: tra lo splendore di Villa Campolieto e Villa delle Ginestre al Miglio d’Oro

Ben 16 eventi da non perdere in luoghi straordinari tra Villa Campolieto e Villa delle Ginestre, due delle tante, bellissime, ville vesuviane del Miglio d’oro vicino Napoli. Alla fine uno speciale sulle più belle ville Vesuviane della zona

Dal 4 al 25 settembre 2021 presso le suggestive Villa Campolieto a Ercolano e Villa Delle Ginestre a Torre del Greco, in provincia di Napoli si terrà la 32° edizione del Festival delle Ville Vesuviane. Un festival che propone 16 eventi nell’ambito del “Progetto Settecento”, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico delle due ville del ‘700, omaggiando il grande critico musicale, musicologo e scrittore Paolo Isotta.

Il Festival delle Ville Vesuviane presenta anche quest’anno dei concerti, spettacoli teatrali, cicli di letture ed eventi in due tra le più affascinanti palazzi conosciuti come ‘Ville Vesuviane‘ e lungo il tratto famoso come il ‘Miglio d’oro‘ nelle vicinanze di Napoli.

Festival delle Ville Vesuviane – programma

Villa Campolieto – Sabato 4 e domenica 5 settembre, ore 21.00 – ENRICO IV di Luigi Pirandello. Con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Paolo Serra. Regia di Luca De Fusco

– Sabato 4 e domenica 5 settembre, ore 21.00 – di Luigi Pirandello. Con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Paolo Serra. Regia di Luca De Fusco Villa le Ginestre – Lunedi 6 settembre, ore 19.30 – Omaggio a Paolo Isotta.Conversazione e concerto Quartetto Felix

– Lunedi 6 settembre, ore 19.30 – Omaggio a Paolo Isotta.Conversazione e concerto Quartetto Felix Villa Campolieto – Martedì 7 settembre, ore 20.30 – Cerimonia di consegna dei Premi Le Maschere del teatro. Presenta Tullio Solenghi. In diretta differita su Raiuno

– Martedì 7 settembre, ore 20.30 – Cerimonia di consegna dei Premi Le Maschere del teatro. Presenta Tullio Solenghi. Villa Campolieto – Giovedì 9 settembre, ore 21 – Il lupo e la luna di e con Pietrangelo Buttafuoco.Regia di Giuseppe Di Pasquale

– Giovedì 9 settembre, ore 21 – Il lupo e la luna di e con Pietrangelo Buttafuoco.Regia di Giuseppe Di Pasquale Villa Campolieto – Sabato 11 e domenica 12 settembre ore 21.00 – Carmen Suite Musiche George Bizet Coreografie Jvan Bottaro Regia Alessandra Panzavolta Costumi Carla Ricotti

– Sabato 11 e domenica 12 settembre ore 21.00 – Carmen Suite Musiche George Bizet Coreografie Jvan Bottaro Regia Alessandra Panzavolta Costumi Carla Ricotti Villa Le Ginestre – Lunedì 13 settembre, ore 19.30 Omaggio a Paolo Isotta. Conversazione e concerto Quartetto Felix

– Lunedì 13 settembre, ore 19.30 Omaggio a Paolo Isotta. Conversazione e concerto Quartetto Felix Villa Campolieto – Sabato 18 e domenica 19 settembre, ore 21.00 – La Locandiera di Carlo Goldoni, con Lara Sansone, Giacinto Palmarini, Francesco Biscione . Regia di Luca De Fusco

– Sabato 18 e domenica 19 settembre, ore 21.00 – La Locandiera di Carlo Goldoni, con Lara Sansone, Giacinto Palmarini, Francesco Biscione . Regia di Luca De Fusco Villa Le Ginestre – Lunedi 20 settembre, ore 19.30 – Omaggio a Paolo Isotta. Conversazione e concerto Quartetto Felix

– Lunedi 20 settembre, ore 19.30 – Omaggio a Paolo Isotta. Conversazione e concerto Quartetto Felix Villa Campolieto – Martedì 21 settembre ore 21.00 – “Lavia dice Leopardi” con Gabriele Lavia

– Martedì 21 settembre ore 21.00 – “Lavia dice Leopardi” con Gabriele Lavia Villa Campolieto – Mercoledì 22 settembre, ore 21.00 – “Le Favole di Oscar Wilde” con Gabriele Lavia

– Mercoledì 22 settembre, ore 21.00 – “Le Favole di Oscar Wilde” con Gabriele Lavia Villa Le Ginestre – Giovedì 23 settembre, ore 19.30 – Omaggio a Paolo Isotta. Conversazione e concerto Quartetto Felix

– Giovedì 23 settembre, ore 19.30 – Omaggio a Paolo Isotta. Conversazione e concerto Quartetto Felix Villa Campolieto – Venerdì 24 e Sabato 25 settembre, ore 21.00 – Soirée russe, gala di balletto a cura di Daniele Cipriani

Festival delle Ville Vesuviane– informazioni

Villa Campolieto si trova a Ercolano (Napoli), in Corso Resina 283.- Villa delle Ginestre si trova a Torre del Greco, in via Villa delle Ginestre 19.

si trova a Ercolano (Napoli), in Corso Resina 283.- si trova a Torre del Greco, in via Villa delle Ginestre 19. Biglietti : acquista qui i biglietti

: acquista qui i biglietti Per maggiori informazioni: 081-7322134 – info@villevesuviane.net

081-7322134 – info@villevesuviane.net evento facebook – sito ufficiale

Per scoprire le straordinarie ville vesuviane del Miglio d’oro

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata