Antro 2021: il grande Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Al via “Antro. Cento vie, cento porte, cento voci” il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei “che ospiterà nei luoghi del parco 20 eventi con performance di musica, teatro, danza, arte, conferenze e reading

Dal 27 agosto al 12 settembre 2021 si terrà la prima edizione di Antro 2021 il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei che avrà come tema Cento vie, cento porte, cento voci. Il Festival presenta più di 20 eventi durante le due settimane di programmazione che si terranno nei luoghi più belli dei Campi Flegrei quali il Castello aragonese di Baia, nel Parco archeologico di Cuma, nel Parco archeologico delle Terme di Baia e nello Stadio di Antonino Pio.

Il Festival è organizzato dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei e sarà un’occasione per vivere i luoghi del Parco attraverso l’arte con eventi di musica, teatro, danza, reading e performance, tutte ospitate negli stupendi monumenti del territorio flegreo. Per l’accesso agli eventi è richiesto il solo biglietto d’ingresso al sito (4 euro) e la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale. Per prenotare i biglietti cliccare qui.

Antro 2021:- il Festival dei Campi Flegrei – programma

Venerdì 27 agosto alle ore 21:00 – Castello aragonese di Baia – “ Napucalisse” (oratorio in lettura) di e con Mimmo Borrelli e con musiche dal vivo di Antonio Della Ragione.

– “ (oratorio in lettura) di e con Mimmo Borrelli e con musiche dal vivo di Antonio Della Ragione. Sabato 28 agosto alle ore 21:00 – Castello aragonese di Baia – Cento Mani e Cento Occhi – “Cento mani e cento occhi” è il titolo di un famoso brano dello storico gruppo progressive Banco del Mutuo Soccorso. Incontro con Vittorio Nocenzi, fondatore e leader del Banco, che eseguirà numerosi brani del suo ricco repertorio e dialogherà con i filosofi Nicola Magliulo e Lucio Saviani su molti temi della sua poetica, di cui l’Antro è simbolo: la libertà, l’incontro con l’ignoto, l’utopia, il viaggio interiore e la follia d’amore.

Conversazione con Giorgio Manzi (Sapienza Università di Roma Accademia Nazionale dei Lincei) Domenica 29 agosto – ore 21:00 – Castello aragonese di Baia – Alluccamm – (a cura di Associazione Ellegipi Teatro 20) – Potrebbe essere solo una delle tante storie disperate della vita durante la seconda guerra mondiale. Potrebbe anche voler raccontare come nacque ed esplose quella rivolta conosciuta con le 4 giornate di Napoli. Potrebbe essere una storia di infanzia rubata, di ricerca di identità, di violenza, quelle storie che ben conoscono i femminelli di Napoli. Ma, forse, vuole essere qualcosa di più di questo. Vuole essere qualcosa di più di un racconto, vuol essere un viaggio nei sentimenti, nelle emozioni, di chi vive in un corpo che non sente adeguato, di chi vorrebbe essere in grado di conoscere la gioia di una maternità, che è loro negata. Sì, tutto questo, ma è soprattutto una storia di umanità, di vita, nonostante tutto.

– (eruzioni emozionali) – Regia, testi e coreografie di Antonio Colandrea Interpreti: Osvaldo Di Dio (chitarra e voce) Raimondo Ponticelli (voce e suoni) Marcella Martusciello e Maria Anzimino (danza e recitazione) Giovedì 2 settembre – ore 16:00 – Parco archeologico di Cuma – Comics and myth in ancient Cuma – (Performance Artistica a cura di Visit Campi Flegrei) – Una performance pittorica dal vivo, a cura di due giovani artisti flegrei già affermati in ambito nazionale e internazionale nel settore dei comics. Il tema scelto è quello dei miti classici, che pervadono con la loro magia i Campi Flegrei, rivisitandoli in chiave fantasy.

– Concerto al tramonto (a cura dell’Associazione Jazz and Conversation) Martedì 7 settembre 2021 – ore 18:00 – Nea Gynaika (a cura di Associazione Culturale Luna Nova) – Performance itinerante di musica, danza, prosa.

– (a cura di Associazione Culturale Luna Nova) – Performance itinerante di musica, danza, prosa. Mercoledì 8 settembre – ore 21:00 – Parco archeologico delle Terme di Baia – ITACA Richiamo mediterraneo – (a cura dell’Associazione Baba Yaga) di Rosalba Di Girolamo da scritti di Predrag Matvejevic, Jose Saramago, Konstantinos Kavafis e Worman Shire voce e musiche dal vivo Marzouk Mejri voce narrante Rosalba Di Girolamo

