Notte del Panettone in riva al mare a Minori: il Maestro Sal De Riso in una prima edizione

Un particolare evento da non perdere a Minori: la prima edizione della “Notte del Panettone in riva al mare” organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con la collaborazione del maestro Sal De Riso. Una lunga notte di fine agosto dedicata ai panettoni da assaggiare in riva al mare

Tanti simpatici eventi per la 25 edizione del Gusta Minori che si terrà fino a domenica 29 agosto 2021 a Minori, sulla splendida costiera amalfitana. Un grande evento culturale e gastronomico che ripropone le tradizioni e i vecchi sapori della zona e della intera Costiera. E tra le tante belle e simpatiche iniziative da non perdere quella di martedì 24 agosto 2021 che vedrà, dalle ore 20,30, lo svolgimento di una speciale notte del panettone italiano in riva al mare, con tante degustazioni tra le melodie natalizie. Una grande e particolare festa organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con la collaborazione del maestro Sal De Riso.

La notte del panettone in riva al mare con degustazioni e fuochi d’artificio

L’idea della festa del 24 agosto 2021 è quella di destagionalizzare un ottimo prodotto artigianale che in genere viene gustato solo d’inverno. E dalla Costiera Amalfitana arriva questa proposta speciale di una notte di fine agosto in riva al mare di Minori.

Sul lungomare tanti maestri pasticcieri, produttori di ottimi panettoni artigianali e che aderiscono all’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano per una speciale prima edizione de La Notte del Panettone in riva al mare, organizzata in collaborazione con il maestro pasticciere Salvatore De Riso. Il programma è il seguente:

Alle 19,00 sul Sagrato della Basilica di Santa Trofimena , poco distante dal lungomare e alle spalle della pasticceria di Sal De Liso si terrà un convegno con la partecipazione di varie autorità, con lo stesso Sal De Riso e con la partecipazione di Alessandro Siani, dello chef Don Alfonso Iaccarino e di tanti altri ospiti.

alle 20,30 sotto le stelle sul lungomare grande degustazione dei migliori lievitati preparati, con pasta madre, dai maestri dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

grande degustazione dei migliori lievitati preparati, con pasta madre, dai maestri dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Chiuderà la serata un gran finale con lo spettacolo pirotecnico sul mare.

