Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 agosto 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono con prudenza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Questa settimana ritornano due eventi di vecchia data che vengono riproposti nel weekend in Irpinia e nel Salernitano. Tutte simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare con tranquillità agli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza a Corleto Monforte (SA)

Nel Parco Nazionale degli Alburni a Corleto Monforte, in provincia di Salerno, torna il 20,21 e 22 agosto 2021 la “Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza”, un progetto per tutelare e valorizzare il territorio e le sue tipicità, allo scopo di preservarne la valenza storico-culturale ed economica.

Una festa che vuole far conoscere il sistema ecosostenibile della “transumanza”, che rappresenta il modo più efficace di allevamento per migliorare la biodiversità del pascolo e di beneficiare di prodotti di qualità e unici. Tra questi il caciocavallo podolico e la manteca perché derivati del latte di mucche non di allevamento ma libere di pascolare allo stato brado e non stressante da allevamenti intensivi. Un viaggio nel tempo, per richiamare la cultura del passato e tramandarla alle nuove generazioni, affinché permanga e rappresenti patrimonio del luogo natio.

Di seguito il Programma

Venerdì 20 agosto 2021

10:00 – Inaugurazione della manifestazione antistante sede municipale

10:30 – Rievocazione dell’Antica Tradizione “La Transumanza” nelle vie del centro abitato di Corleto Monforte

13:00 – Apertura stand espositivi e gastronomici con degustazione di piatti e prodotti tipici

16:00 – Visita Guidata al Centro Storico e al Museo Naturalistico degli Alburni

22:00 – Concerto ROBY FACCHINETTI in Piazza della Rimembranza

Sabato 21 agosto 2021

10:00 – Escursioni a scelta, Grotte di Castelcivita oppure alle Grotte di Sant’Angelo a Fasanella

13:00 – Apertura stand espositivi e gastronomici con degustazione di piatti e prodotti tipici

16:00 – Visita Guidata al Centro Storico e al Museo Naturalistico degli Alburni

22:00 – Musiche e Taranta Lucana con i TARANTOLATI DI TRICARICO in Piazza della Rimembranza

Domenica 22 agosto 2021

10:00 – Escursioni a scelta, Roscigno Vecchia e le Sorgenti del Sammaro, oppure , Antece e le Cascate dell’Auso

13:00 – Degustazione prodotti tipici Apertura stand espositivi e gastronomici

16:00 – Visita Guidata al Centro Storico e al Museo Naturalistico degli Alburni

18:00 – Passeggiata immersiva con la finalità di promuovere le risorse presenti sull’intero territorio Comunale: passeggio architettonico, naturale e museale

22:00 – Concerto di TOTINO MELILLO in Piazza della Rimembranza

Condizioni per accedere alla manifestazione

Tutti gli eventi previsti sono a numero limitato con posti a sedere all’aperto. Per accedere alle aree interessate sarà necessario esibire il GREENPASS o il CERTIFICATO DI TAMPONE NEGATIVO effettuato massimo nelle 48 ore precedenti l’evento e la prenotazione ad EVENTBRITE. Per partecipare agli eventi ed ai concerti è necessario registrarsi sul sito EVENTBRITE

Informazioni – sito ufficiale – o 3935816509- 3479080643

Festa del Fusillo e della Porchetta a San Eustachio di Montoro (AV)

Presso il Parco del Sole alla Frazione San Eustachio di Montoro (AV) dal 19 al 22 agosto 2021 si terrà la “Festa del Fusillo e della Porchetta”. Organizzato dalla Società “DBR SERVICE SRL”, l’evento presenta tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina.

Una bella festa interamente dedicata al Fusillo (Pasta fatta a mano) e alla Porchetta, un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine della nostra terra e per regalarsi e regalare tempo di qualità da vivere insieme, per riscoprire il piacere di immergersi nel verde, e per dare spazio a quella parte di sé profondamente legata alla natura.

Gli stand apriranno nelle seguenti ore:

Giovedì dalle 19.30 alle ore 24.00;

Venerdì dalle 19.30 alle ore 24.00;

Sabato dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle 24.00;

Domenica dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00;

I principali piatti da degustare sono:

Fusilli al Parco del Sole;

Fusilli alla Montorese;

Fusilli con Salsiccia e Porcini;

Porchetta con patatine;

Panino con Porchetta;

Panino con Porchetta provola e patatine;

Panino con Porchetta pomodoro e cipolla ramata;

Rosti Porcini

Patatine;

Zeppola Fritta;

Bibite

Vino Rosso

Disponibile un ampio parcheggio e un parco gioco per bambini. Per raggiungere Montoro Raccordo Autostradale SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord

Condizioni per accedere alla manifestazione

L’ingresso è consentito esclusivamente con Green Pass e sarà consentito ad un numero limitato di persone. E’ pertanto obbligatoria la prenotazione ai tavoli, e l’accesso sarà subordinato al mantenimento della distanza tra le persone di almeno di 1 metro. altresì, l’ingresso sarà consentito a coloro che previa misurazione corporea avranno una temperatura inferiore a 37,5° (gradi).

Informazioni – sito ufficiale dbrservicesrl@gmail.com – 331.2564618 – 348.6025612

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata