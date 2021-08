Lo straordinario concerto all’alba sul Belvedere di Villa Rufolo a Ravello

Anche quest’anno il Ravello Festival 2021 prevede il concerto all’alba dallo straordinario Belvedere di Villa Rufolo che sarà eseguito dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da James Conlon

Al Ravello Festival non mancherà lo straordinario concerto all’Alba dal Belvedere di Villa Rufolo, che si terrà alle ore 5.00 di mercoledì 11 agosto 2021. Un evento eccezionale che vedrà impegnata l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da James Conlon tra le magiche atmosfere del belvedere di Villa Rufolo, in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Costiera Amalfitana.

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da James Conlon presenterà musiche di Beethoven ed il Posto unico costerà € 60.

Il programma del Concerto all’Alba

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93

Allegro vivace e con brio

Allegro scherzando

Tempo di Menuetto

Allegro vivace

Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 “Pastorale”

Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna: Allegro ma non troppo

Scena al ruscello: Andante molto mosso

Allegra riunione di campagnoli: Allegro

Tuono e tempesta: Allegro

Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta: Allegretto

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini fu fondata da Riccardo Muti nel 2004 assumendo il nome di uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo. La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni che restano in orchestra per un solo triennio, e che provengono da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti.

In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo Muti, ha tenuto importanti tournée in tutto il tra gli altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, Muscat, Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo.

Il concerto si svolge nell’ambito del Ravello Festival 2021, la 69esima del festival più bello del mondo che vede la direzione artistica del maestro Alessio Vlad e organizzato dalla Fondazione Ravello.

Concerto all’Alba al Belvedere di Ravello: maggiori informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata