Visita straordinaria al Museo dell’Acqua nel sottosuolo della Pietrasanta a Napoli

Nel sottosuolo di Napoli c’è un percorso straordinario da scoprire a 35/40 metri di profondità sotto la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta,

Una straordinaria visita guidata nel fresco sottosuolo di Napoli viene proposta dall’Associazione culturale Megaride Art per sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 alle ore 18. SI scenderà nel sottosuolo di Napoli per vedere il nuovissimo Museo dell’Acqua e le straordinarie bellezze che si trovano sotto la Napoli Antica, ed in particolare al Decumano sotterraneo sotto la Basilica Santa Maria Maggiore della Pietrasanta di Napoli.

Un percorso nuovo nel sottosuolo di Napoli dove si potrà giungere con il recente e speciale Ascensore Archeologico trasparente che ci porterà a 40 metri di profondità per ammirare ciò che sorge “sotto” la Basilica della Pietrasanta. Troveremo un vero e proprio antico decumano sotterraneo dove è stato allestito anche il recentissimo Museo dell’Acqua napoletano realizzato in collaborazione fra l’azienda idrica napoletana ABC e l’associazione Polo Culturale Pietrasanta.

Un luogo straordinario a 40 metri di profondità sotto il centro storico

Un percorso straordinario a 35/40 metri di profondità nel centro storico, che è lungo circa un chilometro e che segue l’antico percorso e le cisterne dell’antico acquedotto della Bolla, primo acquedotto in città creato dai greci e ampliato dai Romani tra la zona di Caponapoli e lo sbocco a mare del Chiatamone.

“L’Ascensore archeologico” ci porterà in quell’area del decumano maggiore in cui fino al VI sec. d.C. sorgeva un tempio dedicato a Diana. Una passeggiata guidata particolarissima che ci consente di ammirare dalla cabina trasparente le antiche cisterne dell’Acquedotto della Bolla e poi tanti graffiti ed i mosaici del periodo romano fino a raggiungere i 35 metri sotto il livello del suolo. E’ obbligatorio l’esibizione del Green Pass e l’uso della Mascherina pena l’esclusione dalla visita oltre al rispetto delle normative vigenti per l’emergenza

Visita guidata al Museo dell’Acqua: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 alle ore 18,00

Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 alle ore 18,00 Dove : via Tribunali , Piazza della Pietrasanta – Napoli

: via Tribunali Piazza della Pietrasanta – Napoli Prezzo biglietto: visita guidata 12 euro – ingresso Museo speciale 7 euro. Previste riduzioni

visita guidata 12 euro – ingresso Museo speciale 7 euro. Previste riduzioni Contatti e informazioni: Associazione culturale Megaride Art- 348 114 9647 – evento ufficiale

