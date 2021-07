Cinema spagnolo e latino americano all’aperto ai Quartieri Spagnoli di Napoli

foqus foto di repertorio

Nell’ampio cortile del cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli, nella Corte dell’Arte si terrà la terza edizione del Festival del Cinema Spagnolo e latino americano

Torna a Napoli per il terzo anno consecutivo dal 23 al 29 luglio 2021 il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano che si terrà presso la Corte Dell’Arte di FOQUS ai Quartieri Spagnoli.

Nell’evento, che si tiene nell’ambito di Estate a Corte la rassegna serale di film all’aperto, verranno presentati i migliori film delle ultime stagioni cinematografiche, spagnola e latinoamericana.

La 14a edizione del Festival del cinema spagnolo latinoamericano si aprirà venerdì 23 luglio con “La voz humana” di Pedro Almodóvar che presenterà il film attraverso un video-saluto in esclusiva.

Incontri con registi e anteprime di film

Sabato 24 luglio ci sarà come ospite d’onore ai Quartieri Spagnoli il regista andaluso Benito Zambrano che presenterà in anteprima italiana assoluta il suo film “Intemperie”, vincitore di due Premi Goya 2020. alla Miglior sceneggiatura e alla Miglior colonna sonora composta dalla grande musicista Sílvia Pérez Cruz. Non mancheranno anteprime e film inediti ma anche spazio per il grande cinema classico con la proiezione, il 26 luglio di “Viridiana” il controverso capolavoro di Luis Buñuel Palma d’Oro a Cannes nel 1961 e poi scomunicato dal Vaticano.

La manifestazione è sostenuta dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia, FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus, Acción Cultural Española, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes di Napoli, Fondazione con il sud e IILA (Istituto Italo-Latinoamericano). La RAI è media partner della manifestazione.

Festival del cinema spagnolo e latino americano- Programma

Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano e l’accesso alle proiezioni costa 5 euro ed è alle 21.

23 luglio 2021 – LA VOZ HUMANA – Regia di Pedro Almodóvar – 2021

24 luglio 2021 – INTEMPERIE – Regia di Benito Zambrano – 2021

25 luglio 2021 – LA INOCENCIA – Regia di Lucia Alemany – 2021

26 luglio 2021 – VIRIDIANA Regia di Luis Buñuel 1961

27 luglio 2021 – LA CAMARISTA – Regia di Lila Avilés 2020, 2021

28 luglio 2021 – LA HIJA DE UN LADRON – Regia di Belén Funes 2021

29 luglio 2021 – LA BODA DE ROSA – Regia di Icíar Bollaín 2020, 2021

Maggiori informazioni – Festival del cinema spagnolo e latino americano

