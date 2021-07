Il Teatro di San Carlo porta in Piazza del Plebiscito a Napoli “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi

© Napoli da Vivere

Ancora una grande opera all’aperto per la stagione estiva del San Carlo a Piazza del Plebiscito: un grande spettacolo per la stagione di Regione Lirica, le grandi opere e i grandi spettacoli di danza all’area aperta

Ultimo spettacolo all’aperto per la stagione estiva del Teatro San Carlo a Piazza del Plebiscito. E stavolta, dopo il grande successo della Carmen di Georges Bizet che ha inaugurato gli eventi a Piazza del Plebiscito, tocca ad un’altra grande opera: Il Trovatore di Giuseppe Verdi che sarà presentata all’aperto di sera in Piazza del Plebiscito dal 15 al 17 luglio 2021 con un’esecuzione in forma di concerto.

Nella grande grande piazza napoletana, a pochi passi dallo storico teatro, l’ultima esecuzione per un grande festival che ha visto coinvolti tutti gli artisti e le compagnie del Teatro San Carlo, dall’Orchestra, al Coro e al Corpo di Ballo che si sono alternati nella piazza proponendo grandi spettacoli.

Il Trovatore di Giuseppe Verdi chiude gli eventi a Piazza del Plebiscito

Il Trovatore di Giuseppe Verdi sarà rappresentato Giovedì 15 luglio 2021, ore 20.15 e Sabato 17 luglio 2021, ore 20.15, in forma di concerto in piazza del Plebiscito con 1000 posti disponibili.

Sul podio in Piazza del Plebiscito ci sarà il Maestro Marco Armiliato, che dirigerà l’Orchestra del San Carlo che sarà in piazza assieme al Coro del Teatro diretto dal Maestro del Coro Josè Luis Basso.

Uno spettacolo da non perdere che chiude “alla grande” la stagione” in piazza” del San Carlo di Napoli. Il Trovatore, che è un dramma lirico in quattro parti con libretto di Salvadore Cammarano tratto dal dramma El Trovador di Antonio Garcìa Gutiérrez avrà tra i suoi interpreti Luca Salsi nel ruolo del Conte di Luna e Anna Netrebko in quello Leonora. Poi Azucena sarà Anita Rachvelishvili, Manrico Yusif Eyvazov, Ferrando Andrea Mastroni e poi Ines interpretata da Vittoriana De Amicis mentre Ruiz sarà Gabriele Mangione.

Naturalmente anche il Trovatore sarà proposto in forma di concerto senza scene e senza grandi movimenti così come sta avvenendo da qualche tempo a causa delle difficoltà dovute all’emergenza in corso.

Il Trovatore del Teatro San Carlo: prezzi, orari e date

Quando: 15 e 17 luglio ore 8,15

All’aperto in Piazza del Plebiscito a Napoli Prezzo biglietto: da 19 a 150 euro

Sito ufficiale Teatro San Carlo Prenotazione obbligatoria: 0817972412

