Eventi e Spettacoli a Castel dell’Ovo a Napoli per l’Estate 2021: programma di luglio

Prosegue il programma degli eventi di Estate a Napoli 2021 organizzato dal Comune di Napoli nella bella location di Castel dell’Ovo per tutto il periodo estivo. Dopo una serie di interessanti eventi a giugno di seguito il programma degli eventi di luglio de “Il Castello dei 5 sensi”

Continuano per tutto il mese di luglio gli eventi estivi nello storico Castel dell’Ovo il Castello sul mare di Napoli tra le terrazze panoramiche e la storica sala Italia con reading, performance teatrali, momenti musicali, laboratori per l’infanzia, visite teatralizzate e tanto altro. Tanti eventi, mostre e tour storici-artistici con anche spazi riservati ai bambini di giorno e poi al tramonto altre opportunità culturali tra musica e teatro.

‘Il castello dei 5 sensi’ a Castel dell’Ovo

Un programma che si terrà anche ogni sera fino alla fine di luglio con eventi teatrali a cura de Il Pozzo e il Pendolo, poi con musica classica napoletana, laboratori per i più piccoli a cura di Arteteca at work, ed anche spettacoli di magia per grandi e piccini, musica da camera, momenti di comicità con Michele Caputo. Ma ci saranno tanti altri alti eventi ogni giorno per vivere un’estate speciale nel magico Castello napoletano.

Il costo di partecipazione varia tra i 5 e i 20 euro ad evento e sarà obbligatorio prenotarsi ai numeri o alle mail indicate. Tutti gli eventi saranno svolti nel pieno rispetto della normativa di emergenza in vigore e si potranno chiedere agli organizzatori, al momento della prenotazione, le misure previste.

Spettacoli ed eventi di Luglio 2021

Il programma potrà essere soggetto a variazione, per conferme, prenotazioni e informazioni rivolgersi direttamente agli organizzatori dei singoli eventi

Giovedì 1/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni I concerti dell’accademia Luca Luciano in concerto Luca Luciano clarinetto, Ivano Leva pianoforte a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano info: cell. 3384062898mail: accademiareale@gmail.com costo: € 15, ridotto € 10

venerdì 2/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Aspettando Napoli in…varietà a cura di: Aps insolitaguida Napoli e teatro lazzari felici info: cell 3389652288mail: info@lazzarifelici.it costo: €12

sabato 03/07

ore 18.00 e ore 19.30 Sala Italia Gazela, la zia akima e lo spirito della saggezza Regia e coreografia Flavia Bucciero Danzatrici Leila Ghiabi e Elisa Paini a cura di: Con.cor.d.a. / movimento in actor info: 3293907309promozione@gmail.com Costo: € 6; ridotto € 5 fino a 12 anni

ore 20.00 Terrazze dei Cannoni ‘E femmene nun se toccano Musica, canto e teatro a cura di Agorà Arte info: Renato Di Meo cell. 3337471730– 3392849188 mail: info@agoraarte.it Costo: € 10

domenica 04/07

ore 18.00 e ore 19.30 Sala Italia Gazela, la zia Akima e lo spirito della saggezza Regia e coreografia Flavia Bucciero Danzatrici Leila Ghiabi e Elisa Paini ndv a cura di: Con.cor.d.a. / movimento in actor info: 3293907309promozione@gmail.com Costo: € 6; ridotto € 5 fino a 12 anni

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Enrico V | William Shakspeare a cura di: Associazione il Demiurgo info: Francesco Antonio Nappi cell. 3662080108mail: demiurgo@gmail.com Costo: €12

martedì 06/07

dalle 9.30 ALLE 13.00 Laboratori per bambini Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni a cura di: Arteteca at work Nicoletta Sommella cell. 3396169889– Federica della Monica cell. 3201922218 mail: artetecaatwork@gmail.com costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567mail: scenamobile@libero.it costo: €12

ore 20.00 Terrazza dei Cannoni Nu’tracks Castel dell’Ovo a cura di: Nu’tracks info: Stefano Scopino cell. 3292752620mail: info@nutracks.it costo: €12

mercoledì 07/07

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567mail: scenamobile@libero.it costo: €12

giovedì 08/07

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567mail: scenamobile@libero.it costo: €12

venerdì 09/07

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567mail: scenamobile@libero.it costo: €12

ore 20.00 Terrazza dei Cannoni Nu’tracks Castel dell’Ovo a cura di: Nu’tracks info: Stefano Scopino cell. 3292752620mail: info@nutracks.it costo: €12

sabato 10/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Lascia canta’ concerto di musica della nuova band dei Tara Verde a cura di: Gruppo archeologico Kyme info: Anna Abbate cell. 3343329500mail: gakyme@libero.it costo: € 15

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567mail: scenamobile@libero.it costo: €12

domenica 11/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni I concerti dell’accademia Collo to Cello in ”Cello tribute” Violencellisti: Francesco Scalzo e Raffaele Sorrentino a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano info: Francesco Scalzo cell. 3392869085mail: scalzone@libero.it costo: € 15, ridotto € 10

ore 19.00 ore 20.30 Sala Italia Work Performance teatrale con installazione del robot Kuka KR 20 R 3100 Testo e regia di Carlo Galati Attrice Valentina Fusaro a cura di: Scena mobile info Loredana Federico tel. 3272297567mail: scenamobile@libero.it costo: €12

martedì 13/07

dalle 9.30 ALLE 13.00 Laboratori per bambini Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni a cura di: Arteteca at work Nicoletta Sommella cell. 3396169889– Federica della Monica cell. 3201922218 mail: artetecaatwork@gmail.com costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli Antica info: Patrizia Palmieri cell. tmail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: €10

mercoledì 14/07

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli antica info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000mail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: €10

giovedì 15/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni I concerti dell’accademia V’adoro pupille Erin Wakerman soprano Ensemble barocco Accademia reale Direttore Giovanni Borrelli a cura di: Associazione culturale Accademia reale e Festival barocco napoletano info: Giovanni Borrelli cell. 33884062898mail: accademiareale@gmail.com costo: € 15, ridotto € 10

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli antica info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000mail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: €10

venerdì 16/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Lascia canta’ concerto di musica della nuova band dei Tara Verde a cura di: Gruppo archeologico Kyme info: Anna Abbate cell. 3343329500 mail: gakyme@libero.it costo: € 15

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli antica Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: € 10

sabato 17/07

ore 20.00 Sala Italia Domani è un altro giorno a cura di: Associazione Napoli antica info: Patrizia Palmieri cell. 3339496000 mail: palmieripatrizia451@gmail.com costo: €10

domenica 18/07

ore 20.15 Terrazze dei cannoni Cenerentola è nata a Napule Voce Rosa Chiodo, musicisti Emidio Ausiello, Franco Poinzo, Lorenzo Maffia, Davide Frezza, Roberto De Rosa, Direzione artistica Pippo Seno a cura di: Dream group info: Rosa Chiodo cell. 3470642800 mail: info@rosachiodo.it costo: €15

ore 20.00 Sala Italia Musica da camera con Triade a cura di Associazione Hygge info: Fabiano Pappalardo cell. 3393528332 mail: fabianopappalardo@gmail.com costo: €10 euro

martedì 20/07

dalle 9.30 ALLE 13.00 Laboratori per bambini Passeggiate nel castello ed attività laboratoriali per bambini dai 7 anni a cura di: Arteteca at work NICOLETTA SOMMELLA cell. 3396169889 – FEDERICA DELLA MONICA cell. 3201922218 mail: artetecaatwork@gmail.com costo: € 15 + € 5 quota associativa

ore 20.00 Terrazza del Cannoni Magie al castello Spettacolo magia spettacolo di magie ed illusionismo a cura di: Ring 108 info: mario rosario guarracino CELL. 3316916005 mail: info@ring108.org Costo: € 12, ridotto ad € 8 nelle fasce serali. Pomeriggio e mattina € 6 omaggio per persone con disagio

mercoledì 21/07

ore 20.00 Sala Italia Danza e musica espressione dell’amore nel tempo a cura di: Associazione passi & note Musica del reportorio classico napoletano con balli rinascimentali info: 3755552696 mail: brunodimartino@libero.it ingresso gratuito

venerdì 23/07

ore 20.30 Sala Italia Antonio e Michele e Simone Schettino recital A cura di: Farsalia srl info: Michele Caputo cell.3394277895 mail: lab@komikamente.com Costo: € 15

sabato 24/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Coriolano William Shakespeare a cura di: Feir eventi info: Daniele Acerra cell. 3297970065 mail: info.feir@gmail.com Costo: € 10

ore 20.30 Sala Italia Antonio e Michele e Simone Schettino recital A cura di: Farsalia srl info: Michele Caputo cell.3394277895 mail: lab@komikamente.com Costo: € 15

domenica 25/07

ore 20.00 Terrazza dei Cannoni Napoles…Mi vida a cura di: Associazione Adel info: Alessia Moio cell. 3333497857 mail: alessiamoio83@gmail.com Costo: € 15

ore 20.30 Sala Italia Antonio e Michele e Simone Schettino recital A cura di: Farsalia srl info: Michele Caputo cell.3394277895 mail: lab@komikamente.com Costo: € 15

mercoledì 28/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni La Divina Commedia in volgare… ma non troppo performance lettura recitata della Divina Commedia a cura di Associazione eventi 2000 info: Maurizio Merolla cell. 330341009 – 3334302296 mail: eventi2000@libero.it Costo: € 15

giovedì 29/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni A spasso col cantastorie performance lettura divina commedia a cura di: Associazione eventi 2000 info: Maurizio Merolla cell. 330341009 – 3334302296 mail: eventi2000@libero.it Costo: € 15

venerdì 30/07

ore 20.00 Terrazze dei Cannoni Aspettando napoli in..CANTATA a cura di: Aps insolitaguida napoli e teatro lazzari felici info: cell 3389652288 mail: info@lazzarifelici.it costo: €12

sabato 31/07

ore 20.00 Terrazza dei cannoni Festival della resistenza civile a cura di: Resistenza Civile info: Paolo de Martino cell. 3384395705 mail: info@resistenzacivile.it ingresso libero Sala Italia Canta napoli…..Napoli a spasso a cura di: Canta Napoli Michele Sepalone 3388505556 mail: info@mickysepalone.com costo: 10 euro

Prenotazione Obbligatoria per ogni evento

Maggiori informazioni – numeri indicati o sito Comune di Napoli

